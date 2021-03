Victoria del Verde y derrota del Naranja en el Torneo Vendimia

Por Soy del Este

Municipalidad de Junín superó por 80 a 58 a Club General San Martín en condición de visitante y Rivadavia Básquet fue derrotado 76 a 56 por Club Israelita Macabi en condición de local, en duelos corresponidentes a la segunda jornada del Torneo Vendimia de la Superliga del básquet mendocino.

En la noche de este miércoles, salvo por un duelo que fue postergado por las condiciones climáticas. Entre los tres duelos disputados tuvieron acción los tres elencos esteños, Atlético San Martín cayó como local ante Atenas Sport Club (ver aparte), Junín ganó fuera de casa ante General San Martín y Rivadavia sufrió en casa su segunda caída.

El Verde no había podido concluir su encuentro de la primera fecha, jugando solo los dos primeros cuartos, debido a la suspensión por goteras; y por eso buscaba agarrar ritmo fuera de casa con una victoria. Y asi lo consiguió, ya que desde el inicio el conjunto de Germán Jorge tomó el control del trámite y fue manejándolo hasta imponerse 80-58. Sobresalieron las actuaciones de Emiliano Dengra (25pts) y Víctor Cortez (24pts).

Por el lado del Naranja, que cuenta con un plantel joven, sufrió en el primer cuarto todo el poderío de Israelita Macabi, un plantel con muchos experimentados y varios ex Rivadavia. El Celeste se impuso por 22-6 en los primeros 10′ y marcó el rumbo del resto del encuentro. La visita siempre tuvo el control del juego y terminó venciendo a los de Fernando Minelli por 20 (76-56).

Este viernes se completaría el duelo suspendido entre Junín y San Martín (restan dos cuartos y estaban 39-38) y se jugaría el duelo postergado entre Asociación Deportiva Anzorena y Club Mendoza de Regatas. Mientras que el domingo se jugaría la 3ª fecha con Rivadavia vs Anzorena, Junín vs Regatas, Macabi vs San Martín y Atenas vs Gral. San Martín.

