Quedaron definidos los Cuartos de Final de la Copa del Este

Por Soy del Este

Tras la suspensión del encuentro entre Club Social y Deportivo Angelino Arenas Raffo y Club Social y Deportivo La Dormida por los Octavos de final, salió el fallo. El Tribunal de Disciplina resolvió darle por ganado el partido al Albiceleste, que avanza, y de esta manera el actual campeón queda en el camino. Este fin de semana se juegan los Cuartos de final.

En los Octavos de final, el duelo entre Arenas Raffo y La Dormida se había suspendido luego de un tumulto donde los jugadores del Azuloro increparon a la terna arbitral y se habrían producido agresiones. El encuentro sólo llevaba 21 minutos de iniciado y el marcador estaba 0-0 cuando el árbitro Jorge Sombra decidió la suspensión.

Luego del informe del colegiado, se esperaba la decisión del Tribunal de Disciplina al respecto. Y este jueves se ha dado a conocer la resolución: «..ante los hechos acaecidos y el informe del árbitro, este Tribunal resuelve: 1) Dar por perdido el partido al club Arenas Raffo, de acuerdo al Artículo 106 Inc. G), “Cuando se produzca desorden o agresión en la cancha” e Inc. E) “Inferioridad numérica”; 2) Otorgar los puntos al Club La Dormida; 3) Determinar el resultado final Arenas Raffo 0 vs. La Dormida 1.»

Con este fallo, el Albiceleste avanza a los Cuartos de final de la competencia donde se medirá con Club Social y Deportivo Montecaseros. Además del Lobo del Norte, ya estaban en dicha instancia Club ATFA Dr. Eliseo Ortíz, Club El Lombardo, Club Social y Deportivo Rodríguez Peña, Club La Florida, Club Social y Deportivo Tres Acequias y Club Social y Deportivo El Mirador.

Aumenta el valor de las entradas

En reunión de Consejo Directivo y con el consenso de todos los consejeros de los clubes, se resolvió llevar la entrada a $200.

PROGRAMACIÓN – CUARTOS DE FINAL

Viernes 19/03 (cancha de Montecaseros)

20hs – La Florida vs Rodríguez Peña

22hs – El Mirador vs Tres Acequias

Domingo 21/03 (cancha ED Junín)

15hs – Montecaseros vs La Dormida

17hs – El Lombardo vs Eliseo Ortíz

Fuente: Soy del Este.-