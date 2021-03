Se definieron parte de los cuartos de final de la Copa del Este

Por Soy del Este

Club El Lombardo de San Martín y Club ATFA Dr. Eliseo Ortiz de Santa Rosa ganaron sus duelos de Octavos de final y siguen carrera en la sefunda edición de la Copa del Este que organiza la Liga Rivadaviense. El Auriazul superó por 2-0 a Club Deportivo Ferrocarril General San Martín de La Paz. El Albirrojo venció 2-1 a Club Centro Cultural y Recreativo de La Paz.

En la tarde de este domingo, en cancha de Eliseo Ortiz, se llevaron a cabo los dos encuentros restantes de los Octavos de final de la Copa del Este 2020. En Cuartos de final ya aguardaban Montecaseros, La Florida, Rodríguez Peña, Tres Acequias y El Mirador. Resta conocer qué sucederá con el suspendido entre Arenas Raffo y La Dormida.

Volviendo a los dos duelos de la jornada dominical en Santa Rosa, en el primer turno se vieron las caras El Lombardo con General San Martín. Los sanmartinianos dejaron en claro nuevamente que quieren pelear hasta el final por la obtención del título y se impusieron por 2-0 sobre los paceños con goles de Nazareno Calderón y Juan Sosa.

Luego llegó el turno del dueño de casa frente a Cultural. El duelo entre el Albirrojo santarrosino y los Rojos paceños tuvo gran equilibrio y ambos pudieron haberlo ganado, pero el anfitrión estuvo certero en el momento preciso para triunfar por 2-1. Samuel Menichetti anotó los dos tantos del vencedor, Hernán Pérez había empatado.

En la próxima instancia Eliseo Ortiz y El Lombardo se verán las caras entre sí, mientras que los otros dos duelos confirmados son Rodríguez Peña de Junín vs La Florida de Rivadavia y El Mirador de Rivadavia vs Tres Acequias de Medrano. Los sanmartinianos de Montecaseros deben esperar al fallo del Tribunal sobre el duelo santarrosino Arenas Raffo vs La Dormida.

Fuente: Soy del Este.-