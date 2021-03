Tacurú se quedó con el clásico ante Rivadavia

Por Soy del Este

Club Tacurú Rugby & Hockey se impuso por 5 a 0 frente a Centro Deportivo Rivadavia en el marco de la segunda fecha del torneo Apertura en la Primera B de la AAMHSC. Pese a la amplia diferencia, el trámite fue equilibrado. Las Auriazules contaron con gran efectividad, lo que le faltó a las Naranjas.

Si uno sólo mira el marcador final podría pensar que Tacurú se quedó con el clásico vapuleando a Rivadavia sin problemas. Pero eso es algo que durante el encuentro no sucedió, porque fue un trámite de ida y vuelta con muchos cortos por lado y varias acciones claras de peligro. Fue importante el trabajo de Benedetti en el arco local.

Los primeros 15′ de juego no contaron con grandes acciones para destacar, salvo por los dos cortos que no supo aprovechar el Naranja sobre el cierre. En el segundo cuarto, las dirigidas por Gómez tuvieron otro corto pero no lo ejecutaron bien. Mientras las Auriazules empezaron a mostrar su contundencia y se alejaron en el tanteador.

Tras tres cortos consecutivos (en el segundo Sosa tapó el intento de Troyano), llegó el 1-0 de Álvarez. Poco después, la visita no pudo despejar un ataque local y Zangrandi dejó el juego 2-0. Rosales estuvo cerca de descontar pero no llegó a empujar la bocha. En tanto que Troyano aprovechó una bocha que se le fue larga a Hure y concretó el 3-0 de cara al descanso.

Ciertamente la historia era complicada para las rivadavienses, pero algo era claro y era que no se entregarían hasta el final. En el tercer cuarto, las Naranjas salieron a buscar el descuento. Benedetti primero tapó ante Rossi, luego haría lo propio frente a Bocardo. Además, Rivadavia había dejado pasar dos cortos a favor.

En un nuevo ataque visitante, Benedetti achicó rápido abajo e impidió el remate de Devia y en la continuidad le cometieron penal a Rosales. Fue ella misma quien se encargó del remate, pero Benedetti le negó el descuento con una buena atajada. Tacurú tuvo dos cortos seguidos y en el segundo Troyano venció a Sosa con un remate rasante entre sus piernas. En el cierre hubo un corto por lado, pero sin fortuna.

Finalmente llegaban los últimos 15′. Las Hormigas tuvieron tres cortos para poder ampliar la distancia pero entre la buena defensa rival y la mala ejecución, eso no sucedió. Las chicas del Centro tuvieron dos cortos también, pero corrieron con la misma falta de efectividad de toda la tarde. Hure logró el 5-0 con una bocha boyando en área rival. Para concluir hubo dos cortos del local que fueron despejados.

De esta manera, por un lado Tacurú suma dos victorias en dos presentaciones y por el otro Rivadavia sufre su segunda caída. En la tercera jornada, las Auriazules tendrán un nuevo duelo como locales ante Pumai Rugby Club y las Naranjas deberán visitar a Los Tordos Rugby Club «B».

SÍNTESIS:

Tacurú (5): Agustina Benedetti; Brenda Guzmán, Emilce Llaver, Maia Chamorro; Carla Bartuluchi, Sasha Gutiérrez, Ana Hure, Manón Ticle; Ornella Troyano, Esperanza Gómez y Agustina Álvarez. DT: Walter Conna. Ingresaron: Catalina Zangrandi, Amparo Sánchez, Amparo Hodar, Sofía Videla, Dulce Sánchez, Sasha Sar Sar y Florencia Rodríguez.

Rivadavia (0): Brenda Sosa; Camila Ghilardi, Lucía Cagnolo, Bianca Centeno; Agustina Gentile, Lis Bocardo, Nahir Fernández, Martina Mila; Valeria Rosales, Pierina Rossi y Aitana Centeno. DT: Julio Gómez. Ingresaron: Sol Devia, Marcela Tula, Guadalupe Giuliani, Lucía Gaviola, Guadalupe Giménez, Valentina Alcalde, Julieta Santarelli, Dana Felici y María Velázquez.

Goles: 2C: Álvarez (T), Zangrandi (T) y Troyano (T). 3C: Troyano (T). 4C: Hure (T).

Árbitros: Gastón Rivamar – Emmanuel Otaiza.

Cancha: Paula Giménez (CTRH).

Cortos: Tacurú 12 – Rivadavia 8.

Tarjetas: Verde: Hure, D. Sánchez, Gómez (T); Devia (R).

Incidencias: 3C: Benedetti (T) le atajó un penal a Rosales (R).

Fuente: Soy del Este.-