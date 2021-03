Hockey sobre patines: comienza la acción para los esteños

Por Soy del Este

Luego de la disputa del Torneo Internacional Vendimia, es hora de que comience la acción oficial de la Asociación Mendocima de Patín con la disputa de la primera jornada del torneo Apertura. Los elencos del Este serán, una vez más, cinco en la rama masculina y uno en la rama femenina. La actividad comienza este jueves y continúa hasta el día domingo.

Las bochas vuelven a rodar y los patines a andar, es hora de que el hockey patín mendocino empiece con su competencia dela temporada 2021 en forma oficial. Todo está listo, pasó el tradicional Vendimia en Andes Talleres y ahora inicia el torneo Apertura. La disciplina parece ir recobrando cierta normalidad, aunque sin dejar de lado protocolos y cuidados, ya que seguimos en pandemia.

El Apertura tendrá distinto sistema de disputa para la rama masculina y la femenina. Es que entre los caballeros jugarán todos contra todos a una sola rueda, mientras que entre las damas jugarán todos contra todos pero será a dos ruedas. Al finalizar cada campeonato surgirá un campeón de ambos certámenes. El torneo Clausura tendrá el mismo formato de juego.

A continuación se dividirán los equipos de acuerdo a la posición obtenida en la Tabla acumulada (Apertura + Clausura); los 8 primeros disputarán los Playoffs por la Súperliga y la Copa de Oro los restantes jugarán los Playoffs por la Copa de Plata. Ambos playoffs serán: 1° vs 8° (llave 1), 2° vs 7° (llave 2), 3° vs 6° (llave 3) y 4° vs 5° (llave 4). En semis jugarán: llave 1 vs llave 4 y llave 2 vs llave 3.

Los ganadores de estos cruces disputarán la final a un solo partido en cancha del mejor clasificado en la tabla acumulada. Los perdedores de las llaves 1, 2, 3 y 4 jugarán las semifinales y las finales por la Copa de Oro con el mismo sistema de cruces que la Superliga. Los Playoffs por la Copa de Plata jugarán con el mismo sistema, poniéndose en juego las copa de Plata y de Bronce. La forma de resolución de estos Playoffs será a un partido, en la pista del mejor clasificado en la tabla acumulada, debiendo resolverse en caso de empate con alargue y penales.

En la rama masculina habrá en total 13 equipos, de los cuales cinco serán de la zona este. Jugarán Asociación La Colonia Junín, Atlético Club San Martín, Club Atlético Palmira, Club Casa de Italia y Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia. El resto: Andes Talleres Sport Club, Club Leonardo Murialdo, Club Banco Mendoza, Club Peroleros YPF, Maipú/Giol, Club IMPSA, Club Godoy Cruz y Club Sportivo Independiente Rivadavia.

Por el lado de la rama femenina, habrá en total 9 equipos con sólo uno de la zona este. Club Atlético Palmira deberá medirse con Andes Talleres Sport Club «A» y «B», Maipú/Giol «A» y «B», Club Leonardo Murialdo, Club Petroleros YPF, Club IMPSA y Club Godoy Cruz.

PROGRAMACIÓN – FECHA 1 (Esteños)

Masculino: Bernardino Rivadavia vs IMPSA (11/03 – 22hs)

Masculino: Casa de Italia vs Petroleros (12/03 – 22.15hs)

Masculino: Banco Mendoza vs San Martín (14/03 – 20hs)

Masculina: La Colonia vs Godoy Cruz (14/03 – 20hs)

Masculino: Palmira Libre

Femenino: Palmira vs Petroleros (12/03 – 22hs)

