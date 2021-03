Triple programa de éxitos en el Cine Ducal

Por Redacción

Del jueves 11 al martes 16 de marzo, Cine Ducal de Rivadavia presenta tres grandes propuestas para todos los gustos.

«RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN»

FUNCIONES

Sábado 13 y domingo 14 de marzo

17:00 horas – Castellano en 2D. Entrada $ 140

TITULO ORIGINAL: Raya and the Last Dragon

VOCES ORIGINALES: . Awkwafina.

GENERO: Animación .

DIRECCION: Paul Briggs, Dean Wellins.

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACION: No informada

CALIFICACION: Apta para todo público con leyenda

FECHA DE ESTRENO: 04 de Marzo de 2021

FORMATOS: 2D.

Sinopsis

Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazaron al mundo, los dragones tuverion que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera, llamada Raya, para encontrar al último dragón y detener para siempre a los Druun. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo: también se necesita confianza.

«TOM Y JERRY»

FUNCIONES

Jueves 11 al Martes 16 de Marzo

19:30 horas – Castellano en 2D. Entrada $ 140

TITULO ORIGINAL: Tom and Jerry

ACTORES: Chloë Moretz, Michael Peña, Ken Jeong.

GENERO: Aventuras , Animación .

DIRECCION: Tim Story.

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACION: 101 Minutos

CALIFICACION: Apta todo público

FECHA DE ESTRENO: 11 de Marzo de 2021

FORMATOS: 2D.

Sinopsis

Tom y Jerry, el gato y el ratón más populares de la historia de la animación, vuelven a reencontrarse. Pero, en esta nueva adaptación en una ubicación distinta, ya que Jerry se ha instalado en el mejor hotel de Nueva York, el cual está preparando “la boda del siglo”. La llegada del ratón está causando ciertos incovenientes que pueden arruinar este gran acontecimiento. Por ello, Kayla (Chloë Moretz), la planificadora de este evento, decide contratar a Tom para atrapar a Jerry. De esta forma, comienza una batalla sin límites entre el gato y el ratón que podría destruir la carrera de Kayla, la boda e, incluso, el hotel.

Esta película, dirigida por Tim Story, mezcla de imagen real y animación está basada en los personajes de los clásicos dibujos animados, creados por William Hanna y Joseph Barbera.

«LA NOCHE MAGICA»

FUNCIONES

Jueves 11 al Martes 16 de Marzo

22:00 horas – Castellano en 2D. Entrada $ 140

TITULO ORIGINAL: La noche mágica

DIRECCIÓN: Gastón Portal.

ACTORES: Diego Peretti, Natalia Oreiro.

ACTORES SECUNDARIOS: Esteban Bigliardi, Pablo Rago.

GUION: Gastón Portal.

FOTOGRAFIA: Rodrigo Pulpeiro.

MÚSICA: Pablo Borghi.

GENERO: Comedia .

ORIGEN: Argentina.

DURACION: 98 Minutos

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años

DISTRIBUIDORA: Buena Vista

FORMATOS: 2D.

ESTRENO: 11 de Marzo de 2021

Sinopsis

24 de diciembre. Todo parece silencioso y tranquilo en esta casa de San Isidro donde vive un matrimonio con su pequeña hija. Pero en la víspera de Navidad un ladrón (Diego Peretti) entrará a robar a la casa. Lo que no sabe es que la pequeña lo confundirá con Papá Noel y le pedirá cumplir su lista de deseos navideños.

Promociones

(Niños a partir de los 3 años cumplidos abonan entrada)

2×1 Tarjeta Los Andes Pass, solo titular con tarjeta en mano

2×1 Tarjeta Club Uno, Club Nación, solo titular con tarjeta en mano

Personas con capacidades diferentes solo con certificado oficial (en el caso que lo autorice sólo con un acompañante).