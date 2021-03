Nicolás Seoane es nuevo refuerzo del León

Por Soy del Este

El ala pivot Nicolás Seoane, arregló su vínculo con el Atlético Club San Martín luego de más de seis años en Junín Básquet. El León, de la mano de Diego Cabañez en la conducción técnica, quiere volver a ser campeón en el básquetbol provincial.

Seaone tiene un nuevo desafío en su carrera. El hombre que nació en Rivadavia y llegó a ser capitán del Naranja, se radicó en Junín y desde mediados de 2014 defendió los colores de la Municipalidad de Junín. Sin embargo, en este 2021, la oportunidad está en San Martín, otro de los grandes del este provincial.

«Quiero agradecer antes que nada al intendente de Junín, Héctor Ruiz, porque me dio la oportunidad de seguir trabajando en la Municipalidad, al margen de lo que yo hiciera con mi carrera en el básquet. Diego Cabañez me llamó el año pasado, tuve algunos entrenamientos allí porque en Junín todavía no arrancaban y luego, al no llegar a un acuerdo con el Verde, decidí dar el paso a San Martín», expresó Seoane a Soy Del Este.

Y agregó que «la idea es volver a ser protagonistas, por lo que me han contado. Vamos a tener un buen equipo en San Martín y mi función es brindar mi experiencia a los más chicos, aunque no sería el único experimentado. Se sumaría un base y un pivot también».

Finalmente, Nicolás volvió a recalcar que «la relación con la Comisión Directiva de Junín Básquet quedó en muy buenos términos. No se llegó a un arreglo, pero estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron desde 2014. Seguiré trabajando en el municipio en el día y en la noche entrenaré y jugaré en San Martín«, sentenció.

