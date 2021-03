Avanza el operativo de vacunación en el Perrupato

Por Redacción

El operativo arrancó con 250 turnos diarios pero hoy se vacunan un promedio de 800 personas al día. Se recuerda solo asistir con turno y en el horario indicado.

En San Martín, el predio del hospital Perrupato ha sido el espacio elegido por la Provincia para llevar adelante el operativo de vacunación de Covid 19 para mayores de 70 años, que arrancó con 250 vacunados al día y que hoy tiene un promedio de 800 personas diarias.

“Estamos en la fase de aceleración de la campaña de vacunación y vemos con satisfacción que es muy bajo el grado de ausentismo, lo que deja en claro que las dosis que llegan a Mendoza se colocan en la población objetivo”, comentó Iris Aguilar, titular de Inmunizaciones de la provincia y siguió: “Se trabaja con los municipios para aceitar esta campaña inédita, que no se puede comparar con un calendario de vacunación. Por eso es importante que todos sumemos desde nuestro lugar para que la gente pueda vacunarse con celeridad”.

Aguilar señaló durante su visita al vacunatorio de Covid 19 montado frente al Perrupato que “hoy estamos vacunando a un promedio de 800 personas mayores de 70 años” y recordó que es “fundamental que venga solo la gente que ya tiene turno asignado”.

Respecto a la entrega de turnos que realiza la Provincia, Aguilar subrayo que “son otorgados en función de las dosis que vamos recibiendo desde la Nación. En la medida en que el Ministerio de Salud de la Nación libere dosis nosotros habilitamos nuevos turnos”. Además, la funcionaria explicó que “sobre las 15.550 dosis de la vacuna rusa que llegaron el domingo, ya se dieron todos los turnos y esas dosis se terminan el jueves, por lo que esperamos el envío de más vacunas”.

Algo importante para tener en cuenta es que estar vacunado no implica no contagiarse: “La vacuna contra el coronavirus es 100% efectiva para evitar complicaciones graves que incluso pueden llevar a la muerte”, dijo Aguilar: “Pero esto es como la gripe y aunque estemos vacunados nos podemos enfermar de coronavirus, lo importante es que el cuadro no se complique y no terminar con asistencia respiratoria mecánica”.

Mirta Perotti es una vecina de la Ciudad y estuvo entre las personas que se vacunaron durante la mañana de este martes: “Muy bien atendida y la verdad es que no tuve que esperar nada, estoy muy conforme. Soy diabética y estaba muy ansiosa por recibir la vacuna”, dijo la señora y agregó: “Es obvio que lo mismo tenemos que cuidarnos y el consejo que una puede dar es que la gente use barbijo, que se lave las manos, que no vaya a grandes reuniones”.

Elisabeth Crescitelli, secretaria de Hacienda de la Comuna estuvo en el Perrupato y destacó la tarea conjunta que realizan el Ministerio de la Provincia y el Municipio: “El viernes vacunamos un promedio de 250 personas y este lunes hubo un listado de 800, lo que demoró un poco la logística, pero ya está reorganizado todo el espacio”.

Crescitelli comentó al respecto que “durante los primeros 40 minutos se vacunaron unas 150 personas”; además y para la gente que tiene problemas de movilidad, el operativo incluye la posibilidad de que sean vacunados directamente en el vehículo que los ha traído hasta el hospital.

“Es un trabajo coordinado entre el Ministerio y el Municipio, y para que todo sea más fluido y que no haya que esperar, lo que pedimos es que se respete el horario del turno asignado, que se dan desde las 9 a las 17”. En cualquier caso, el pedido para todos es que la gente que aún no tiene turno asignado que no asista al hospital: “Les pedimos que esperen a que la Provincia se lo asigne y eso va a depender de las dosis de vacuna que manda Nación”.