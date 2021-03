Triunfo de Tacurú y derrota de Rivadavia en la Copa de Bronce de Rugby

Por Soy del Este

Club Tacurú Rugby & Hockey y Rivadavia Rugby Club tuvieron su segunda presentación en el Torneo Pre Intermedias-Bronce de la Unión de Rugby de Cuyo. Los de San Martín vencieron por 45-27 a Los Tordos Rugby Club «B» y los de Rivafavia sufrieron una paliza por 86-0 ante el primer equipo de Los Tordos.

Los dos representantes esteños venían de perder como visitantes en el primer encuentro tras el retorno oficial del rugby mendocino. Y como local, ambos querían su revancha. Tacurú pudo conseguir el objetivo y sumar su primera victoria. Rivadavia fue derrotado nuevamente y con un duro golpe.

Los Auriazules se hicieron valer en su cancha frente al equipo B de Los Tordos, que venía de ganar de forma ajustada. Los sanmartinianos pudieron hacer su juego y dejar en claro que serán un hueso duro de roer. Así terminaron imponiéndose por 45-27 y recuperándose de la derrota inicial.

Por el otro lado, los Azulgranas aún no encuentran su mejor nivel, el que los llevó a protagonizar hasta el final los torneos previos. El rival, Los Tordos «A», no había tenido acción en la primera jornada. Pero la Hoja de Parra sabía que esperaba a un elenco difícil. La visita no tuvo piedad y aplastó a los rivadavienses por 86-0 en un duelo sin equivalencias.

En otros resultados de la segunda fecha Marista Rugby Club superó por 21-14 a Mendoza Rugby Club y Liceo Rugby Club «B» le ganó por 50-8 a Liceo Rugby Club «A». Mientras que no se jugaron los partidos entre Teqüe Rugby Club y Marista «A» y entre Club del Personal del Banco Mendoza y San Jorge Rugby Club de San Rafael.

