Se entregaron 60 casas del barrio Alto Norte

Por Redacción

Está ubicado en la lateral norte de la ruta 7, cerca del ingreso a la ciudad. Son casas de 67 metros cubiertos. Los funcionarios destacaron que la construcción de viviendas es la tarea que más mano de obra demanda.

Durante la tarde este viernes y en un acto encabezado por el intendente, Raúl Rufeil y el vicegobernador, Mario Abed, se entregaron las 60 viviendas que componen el barrio Alto Norte, ubicado sobre la lateral norte de la ruta 7, muy cerca del ingreso a la ciudad de San Martín.

“Para cualquier funcionario creo que no hay mejor sensación que la de entregar una vivienda, porque sabemos lo importante que significa en la vida de cualquier tener la casa propia y que no es solo una casa, sino el inicio de un hogar, de una historia de vida”, comentó el intendente Rufeil, quien destacó que el municipio de Gral. San Martín ha presentado “distintos proyectos en el IPV, que están avanzando y creo que vamos a tener eco en la distribución de las viviendas. Hay un gran déficit de casas en todo el país y Mendoza no es ajena. Nuestra intención es construir casas en Ciudad, en Palmira y también en los distritos, para evitar de esa manera la migración de los vecinos a la ciudad”.

También estuvo en el acto de entrega de las viviendas el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgró, quien subrayó el compromiso asumido al inicio de la gestión de “generar empleo con la construcción de vivienda, que es la modalidad de obra que más mano de obra requiere”.

El Ministro señaló que esta semana y junto con el gobernador, Rodolfo Suárez, “estuvimos planificando las viviendas que van a ser destinadas a Mendoza durante este año y el cálculo es de unas 2.500 viviendas entre las que se van a construir con fondos provinciales y nacionales, a lo que hay que sumarle otras mil que ya está en ejecución”.

Las viviendas entregadas son de 67 metros cubiertos y el barrio incluye, además de las 60 viviendas, la urbanización de todo el predio, con sus correspondientes cunetas, cordones y banquinas.

El vicegobernador, Mario Abed, destacó que la construcción de una vivienda es resultado de “un largo proceso que incluye el trabajo coordinado del municipio y la provincia junto con los fondos que bajan de la nación: “La construcción de casas hace a la reactivación de la economía, a las fuentes de trabajo que es lo que necesitamos en Mendoza”.

Entre las autoridades y acompañando a los nuevos propietarios también estuvo la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, María Marta Ontanilla: “Muy feliz. Estamos entregando las llaves a los propietarios de estas 60 viviendas que se han hecho con financiamiento en conjunto entre Nación y Provincia”. La funcionaria recordó que en lo que va de la gestión se han entregado 2.110 viviendas y que en breve se entregarán en San Martín otras 20 casas más.