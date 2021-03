“Peluche” Cáceres estudiará propuestas para su regreso a la pista

Por Redacción

Tras su reciente paso por el Top Race V6, el piloto mendocino de 31 años trabaja también en el tema presupuestario para poder competir.

El piloto Matías Emmanuel Cáceres, de 31 años, oriundo del departamento San Martín, analizará diferentes propuestas de categorías nacionales para la temporada automovilística 2021 y paralelamente trabajará en el presupuesto necesario que le permita competir, con el objetivo de cara al futuro inmediato de subirse a un auto, hacer una temporada completa y pelear un campeonato.

Entre sus principales pasos por el automovilismo, Peluche se coronó en la temporada 2015 campeón del TC 2000 con su Honda Civic y además corrió en la Fórmula 3 Chilena, también en Argentina a nivel nacional. Fue invitado por Toyota a la Carrera de las Estrellas del TC 2000, donde compitieron destacados pilotos y pudo ganar junto a Andrés Jakos, que corre en TC Pista.

Pasó también por el TC 2000, donde debutó en el 2015 en el equipo PSG 16 con un Honda Civic y logró el campeonato. Después estuvo también de San Martín, en los 200 kilómetros del Súper TC 2000 y luego compitió como piloto oficial de Fiat en el Súper TC 2000 en el 2017. También corrió en el TC Mouras algunas fechas. En 2019 tuvo la oportunidad de correr con un equipo en el Turismo Nacional en la Clase 3.

Su balance en el Top Race V6

El destacado piloto mendocino explicó que “al retornar la actividad automovilística tras la pandemia en 2020, después de varias propuestas en diferentes categorías y teniendo en cuenta el presupuesto, una de las categorías que me faltaba conocer a nivel nacional era el Top Race V6- La propuesta fue tentadora, porque significaba competir contra pilotos importantes como Matías Rossi, el internacional Rubens Barrichello, un ex Fórmula 1 y compañero de Michael Schumacher”.

En ese sentido, señaló: “Acepté la propuesta, obviamente que estaba acompañado a lo económico, que me permitía estar en esa categoría y subirme a ese auto que fue un Fiat Tipo del equipo Octanos. Debutamos, tuvimos algunos altibajos, por ahí no fue bueno el balance en lo deportivo porque no logramos un gran resultado como me hubiera gustado. Estuvimos ahí, siendo siempre siendo protagonistas en las carreras, pero no en la posiciones que quería”.

“En esta última fecha –agregó–, pudimos arrimarnos un poco más a cortar la diferencia, pero se terminó el año, faltó un poco más. Me hubiera gustado pelear por un podio, contra los pilotos referentes en las posiciones de punta. Con respecto a este año, estoy trabajando mucho en la parte del presupuesto, que es un aspecto principal que se necesita para poder continuar, elegir donde correr y contar con una buena herramienta para pelear por un campeonato, que es lo que uno siempre busca”.

Finalmente, el piloto esteño adelantó: “Hoy tengo propuestas nuevamente de diferentes categorías y me gustaría elegir con un presupuesto acorde a los objetivos, pelear por buenos resultados, porque significa un esfuerzo muy grande para poder estar en cada carrera y uno necesita de esos resultados, para devolverle a la gente que te apoya y acompaña, a los sponsors y a uno mismo, un poco de alegría y sentirnos bien cuando estamos adelante”.