Suarez presentó el gran Punto Vendimia de Buenos Aires

Por Redacción

El Gobernador mendocino anunció que la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires trabajarán para crear el Distrito del Vino y promover la bebida nacional. El próximo sábado, el mundo mirará a Mendoza a través de nuestra Fiesta de la Vendimia y CABA se sumará con diversas acciones para promocionar la cultura y el turismo.

Con la presencia del Gobernador Rodolfo Suarez; la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri; la reina nacional de la Vendimia, Mayra Tous; el vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, y el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, se realizó en el Mercado de Belgrano la presentación de nuestra Fiesta Mayor en su edición especial. Asistieron además invitados especiales y contó con la actuación de Felipe Staiti, referente mendocino de la música nacional, todo acompañado con los vinos de El Enemigo wines.

El Gobernador mendocino destacó lo importante que es que, a pesar del contexto mundial, “podemos rescatar nuestra fiesta tradicional que es la Vendimia, un evento absolutamente popular. Así es que hemos innovado haciendo una película para que se vea la Fiesta, y no hay mejor difusión que esto que nos permiten ustedes, que es llegar al gran público”.

Suarez remarcó que “esto nos va a permitir que crezca el interés por conocer Mendoza”. Y señaló: “Nos interesó mucho lo que nos propusieron esta mañana de crear el Distrito del Vino, y vamos a trabajar en eso”. En este sentido, la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires acordaron en seguir trabajando en conjunto para crear en Instituto del Vino, y promover la bebida nacional.

Al finalizar, Suarez invitó a todos los presentes “a visitarnos todas las veces que quieran ir” y remarcó: “Hemos llevado adelante una política de apertura y de apelar a la conciencia de los ciudadanos del cuidado propio ante este flagelo. Tenemos vuelos suficientes y todo para esperarlos”.

Santilli, por su parte, se refirió al Mercado de Belgrano, el lugar anfitrión de la presentación del gran Punto Vendimia, y destacó que “es la gran pyme argentina”, al tiempo que sostuvo que “siete de cada diez trabajos se generan acá”.

Además, Santilli indicó que “desde la Ciudad de Buenos Aires también se trabajó en abrir y sostener la economía, como Mendoza”.

“Mendoza es un ejemplo para nosotros”, resaltó el vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y recordó: “Hace muchos años viajé a estudiar la higiene de la Ciudad de Mendoza”.

En este sentido, el funcionario señaló que “Mendoza es un culto de limpieza, de cuidado de sus acequias. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Es un honor que estén acá y un orgullo que nos permitan ser parte de la Vendimia”.

Sobre el Distrito del Vino propuesto a Suarez, sostuvo: “Estamos buscando un distrito para destacar algún patrimonio que nos represente”.

Santilli puntualizó en que “tenemos que trabajar en conjunto para volver a recuperar el turismo. Buenos Aires tuvo su récord en 2019, 3 millones de turistas, porque la gente elige hoteles y gastronomía. Ustedes tienen esos paisajes increíbles, con hoteles y gastronomía. Somos parecidos. Tenemos que trabajar en eso”.

La reina nacional de la Vendimia agradeció e invitó a todos a sumarse al especial Vendimia 2021. “Es un esfuerzo muy grande del Gobierno de Mendoza, que apostó no solo a mantener la fuente de trabajo de muchos artistas, que son partícipes de la Fiesta, sino también a reconocer y a seguir con parte de nuestra tradición y cultura. Lo que es muy importante, porque no se le da un quiebre, sino que lo hacemos más grande. Hablo de los Puntos Vendimia que tenemos, no solo en el país sino en el mundo, que son más de 50 países los que nos acompañan en esta película”.

El gran Punto Vendimia

Durante toda la semana se realiza la intervención lumínica de monumentos de la Ciudad de Buenos Aires. El Planetario, la Usina del Arte, el Palacio Lezama, Floralis, el Puente de la Mujer, la Torre Monumental y el Monumento Plaza Belgrano se iluminarán color malbec para promocionar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021.

Desde hace ya varios días, distintas esquinas de Buenos Aires amanecieron con la marca del Especial Vendimia 2021 sobre el asfalto. Se trata de las intersecciones de Juramento, entre avenida Cabildo y Amenábar; Castañeda, entre Sucre y La Pampa; Sucre, entre avenida Figueroa Alcorta y Castañeda y Boedo entre San Juan y EEUU.

Todas estas acciones llevan hasta el sábado 6, cuando se realizará la proyección de la película Historias de Vendimia, en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291. Será en simultáneo con el estreno mundial a las 22. En la previa, desde las 21, también actuará el ex Enanitos Verdes Felipe Staiti.

La gastronomía se pone en #ModoVendimia

Cinco restaurantes de Buenos Aires ofrecen Menú Vendimia y una promoción junto a Bodega Bianchi, que consiste en que los comensales se llevan un Famiglia Blende de regalo con la compra de un Famiglia Varietales.

Estos locales gastronómicos son 1000 Rosa Negra, Croque Madame Libertador, Tinto y Soda, Canta el Gallo y Amaro Hnos.

Otros tres restaurantes ofrecen un Menú Vendimia con una promoción con Bodega López. En este caso, por la compra de cada botella de López Malbec, se podrán llevar otra sin cargo. Se puede disfrutar en Pulpería El Cotorro; Esquina Homero Manzi y Cabildo de Buenos Aires.

El Restó Espacio Warnes ofrecerá la proyección del Especial Vendimia, con la previa en vivo desde Mendoza y el film Historias de Vendimia y un Menú Vendimia.

Por su parte, la Asociación de Propietarios de pizzerías y casas de empanadas invitó a sus miembros a sumarse a la celebración de la Fiesta de la Vendimia 2021, a través de promociones y la proyección, en los locales, del film vendimial.