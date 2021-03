Llegan dos grandes estrenos al Cine Ducal

Por Redacción

Del jueves 04 al martes 09 de marzo, Cine Ducal de Rivadavia presenta los estrenos de «Raya y el último dragón» y «Tenet».

«RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN»

FUNCIONES

Jueves 4 al Martes 9 de Marzo

19:30 horas – Castellano en 2D. Entrada $ 140

Título original:Raya and the Last Dragon

Año: 2021

Duración: 108 min

País: Estados Unidos

Dirección: Don Hall y Carlos López Estrada

Guion: Adele Lim y Qui Nguyen

Música: James Newton Howard

Género: Animación

Distribución: Disney (Filmaffinity)

Sinopsis

A través de un viaje emocionante, Raya y el último dragón nos transporta al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado. Y, Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Sin embargo, a lo largo de su aventura, comprenderá que se necesita algo más que la magia de un dragón para salvar al mundo. También necesitará confianza en sí misma y trabajo de equipo. (DISNEY).

«TENET»

FUNCIONES

Jueves 4 al Martes 9 de Marzo

22:00 horas – Castellano en 2D. Entrada $ 140

Título original: Tenet

Año: 2020

Duración: 150 min.

País: Reino Unido

Dirección: Christopher Nolan

Guion: Christopher Nolan

Música: Ludwig Göransson

Fotografía: Hoyte van Hoytema

Reparto: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Clémence Poésy, Martin Donovan, Himesh Patel, Andrew Howard, Yuri Kolokolnikov, Fiona Dourif, Jonathan Camp, Wes Chatham, Marcel Sabat, Anthony Molinari, Rich Ceraulo, Katie McCabe, Mark Krenik, Denzil Smith, Bern Collaco, Laurie Shepherd

Productora: Co-production Reino Unido-Estados Unidos; Syncopy Production, Warner Bros. (Distribuidora: Warner Bros.)

Género Thriller. Acción. Ciencia ficción | Espionaje. Viajes en el tiempo

Sinopsis

Armado con tan solo una palabra –Tenet– el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal. (FILMAFFINITY)

Promociones

(Niños a partir de los 3 años cumplidos abonan entrada)

2×1 Tarjeta Los Andes Pass, solo titular con tarjeta en mano

2×1 Tarjeta Club Uno, Club Nación, solo titular con tarjeta en mano

Personas con capacidades diferentes solo con certificado oficial (en el caso que lo autorice sólo con un acompañante).