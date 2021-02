Coronavirus: inscripción y lugares de vacunación a adultos mayores en el Este

Por Redacción

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana Nadal, y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, se reunieron con intendentes para coordinar detalles sobre el procedimiento de vacunación a mayores de 70 años.

Estuvieron presentes los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil; Héctor Ruiz, de Junín; de Rivadavia, Miguel Ronco; de Santa Rosa, Florencia Destéfanis, y el jefe de gabinete del departamento La Paz, Franco Gil. Por el lado del Valle de Uco asistieron Gustavo Soto, de Tupungato; Martín Aveiro, de Tunuyán, y Rolando Scanio, de San Carlos, mientras que de la región Sur se hizo presente Emir Félix, de San Rafael.

Al término del encuentro, Nadal señaló: “La reunión fue para organizar la campaña que comienza el lunes, para que podamos empezar y avanzar lo más rápido posible con la inmunización en mayores de 70. Estamos entregando turnos con horario, no es para que asistan todos a la misma hora sino que se darán los turnos cada 15 minutos”.

Asimismo, la ministra comentó que en la provincia ya hay 73.000 inscriptos adultos mayores distribuidos en mayor cantidad en el Gran Mendoza. En cuanto a las vacunas para docentes, indicó que “las dosis están en el país, no hay precisión de cuándo llegarán a Mendoza ni cuántas, pero tenemos una proyección. Como sabemos, no se pueden aplicar en mayores de 60 años, así que en forma coordinada con la DGE vamos a vacunar a los docentes. La idea es organizarnos como lo venimos haciendo y vacunar en función de los registros. Hay un registro nacional que funciona más como censo para saber cuántos son los docentes, pero no implica que esto genere un turno”.

A su vez, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, afirmó: “Vamos a vacunar en el Scaravelli y ya estamos trabajando en el operativo de inscripción de los adultos mayores, como también vamos a trabajar el tema del transporte para que no tengan que tomarse un colectivo con 30 personas. Vamos a tener la logística para que no tengan que esperar y tener que estar parados durante mucho tiempo. Lo importante es agilizar los operativos y esas vacunas salgan al territorio para inmunizar cuanto antes a la población”.

Por último, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, explicó: “En Santa Rosa ya tenemos 544 mayores de 70 años inscriptos y nos informaron que hay que ser pacientes y razonables con respecto a la disponibilidad. Pero hay que estar atentos porque van a empezar a llegar los correos electrónicos con los turnos y hay que tratar de no perder la oportunidad. Además, estamos coordinando los municipios y el ministerio para habilitar lugares destinados a quienes todavía no se han inscripto y brindar movilidad a quienes lo necesitan. Es muy importante trabajar en equipo, como nos ha pedido la ministra de Salud, ya estamos trabajando en los turnos que se van a dar a través de un sistema con un criterio totalmente objetivo, así que confío en que muy pronto vamos a estar todos vacunados”.

Los lugares que serán habilitados en el Este para vacunar son los siguientes:

Junín: Centro de Salud Nº 62.

Rivadavia: Vacunatorio Central.

Santa Rosa: Hospital Arenas Raffo.

San Martín: Hospital Perrupato.

La Paz: Vacunatorio del Hospital Arturo Illia.

Mayores de 70 años: lugares de inscripción para vacunarse contra COVID-19

Los municipios en coordinación con la Dirección de Adultos Mayores dispusieron puntos para que las personas que no pueden acceder a la inscripción vía web cuenten con lugares donde les realizarán el trámite. Es importante recordar que la vacunación solo se realizará a las personas que refieran turno de forma previa.

Mendoza comenzó con las inscripciones para vacunas a mayores de 70 años contra la COVID-19 el pasado lunes. Para eso, el Ministerio de Salud dispuso una página web (https://www.mendoza.gov.ar/ vacunacion-covid-19/) y la herramienta app 148 para realizar dicha solicitud.

Hasta el momento se registraron un total de 75.907 solicitudes entre la app 148 y el apartado en la página web del Gobierno. De este total, 73.637 corresponden a adultos mayores de 70 años de toda la provincia y el resto de solicitudes, 2.270, a profesionales de la salud mayores de 50 años.

Al respecto de los puntos en los municipios el Director de Adultos Mayores, Aldo Sanz, manifestó que las herramientas y el llenado se consideran muy accesibles pero en muchos casos las personas no cuentan con internet o la ayuda de algún familiar para el llenado “Como hablamos de personas de más de 70 años, sabemos que muchos no están acostumbrado a usar las herramientas por eso se creó una red para que ningún Adulto Mayor quede afuera de la inscripción si acepta ser vacunado.

“Desde el primer momento los municipios se pusieron a disposición adaptando lugares para recibir, con todos los protocolos, a los Adultos Mayores que necesiten el asesoramiento. También, es muy importante aclarar que estos lugares no son para vacunar sino que son para inscribirse ya que se ha dispuesto que solo con este turno previo se recibirá la vacuna” concluyó el funcionario.

A continuación se detallan los lugares que han dispuesto los distintos Municipios para que las personas mayores de 70 años, puedan inscribirse de forma presencial o por teléfono para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Zona Este