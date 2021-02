Mendoza Emprende financiará 100 nuevos proyectos tecnológicos

Por Redacción

El Programa Mendoza emprende x 100 fue presentado por el gobierno provincial y llega para ofrecer una alternativa a proyectos en etapa semilla, con alta innovación tecnológica, vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales y productivas. “La intención es estimular el espíritu emprendedor y la generación de empleo privado”, confiaron.

Según confió el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, “se van a destinar US$ 500.000 mediante Aportes No Reembolsables (ANR), con fondos provenientes del paquete tecnológico que presentamos hace algunos meses en la Legislatura provincial. En este caso a través del BID, como parte de Mendoza Tecnológica. Cada emprendedor podrá acceder a un subsidio que cubra hasta el 80% de su proyecto desde la etapa semilla y con un tope de US$ 5.000 por iniciativa. Con esto queremos seguir fomentando la creación de empleo privado y el espíritu emprendedor que nos caracteriza como mendocinos”.

La novedad establece el financiamiento de proyectos con alta innovación tecnológica en el producto, proceso de producción, forma de comercialización, vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, productivas, turísticas, mineras, de servicios a la producción y otros servicios.

Requisitos y cronograma de la convocatoria

La convocatoria se realizará desde el lunes 1 hasta el miércoles 31de marzo y el pliego de bases y condiciones estará subido en la página oficial del Ministerio de Economía y Energía, de Mendoza Fiduciaria y también de Mendoza Emprende.

Los postulantes (personas físicas o jurídicas) podrán acceder a una asistencia financiera en pesos argentinos equivalente a USD 5.000. No puede superar el 80 % del total de los componentes financiables, con un máximo de ejecución de 3 meses. El aporte de la contraparte será igual o mayor al 20%.

Dicho monto se puede utilizar para la compra de materiales, materia prima e insumos, equipamiento nuevo, maquinarias nuevas, adquisición y desarrollo de tecnología informática (hardware y software).

Los interesados podrán concurrir a la Subdirección de Desarrollo Económico, ubicada en Ruta 67 s/n, Paseo del Lago, o llamar al teléfono 0263-4444545/6, interno 298.

