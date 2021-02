El Chacarero se quedó a un paso de la gran final

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín fue derrotado por 1 a 0 en su estadio por Fundación Amigos por el Deporte en la Final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El Chacarero sufre una nueva desilusión en su intento por salir de la cuarta categoría del fútbol argentino al quedarse en la puerta de la Final por el ascenso al Torneo Federal A.

No pudo ser. Una vez más San Martín se queda con las ganas y la ilusión atragantada. Para muchos este sería el torneo, y por cómo venía transitando la competencia el León, se había generado cierta confianza. Pero enfrente estaba FADEP, el rival más parejo y complicado que había tenido hasta el momento.

Y el Cóndor, que había dado el golpe en San Juan ante Juventud Alianza, ahora volvió a dar otro golpe. Porque a los 35 minutos del complemento, Juan Pablo Montaña recibió en la puerta del área y sacó un zapatazo que dio en el palo derecho del arco defendido por Bangardino y se metió. Un mazazo del que no podría recuperarse el elenco de Lucio Ramos.

La primera etapa había tenido al Cóndor iniciando más adelantado peron sin generar peligro. Mientras el Albirrojo trató de proponer y creó algunas aproximaciones, pero no siempre con riesgo para el arco visitante. La más clara fue un disparo cruzado de Temperini, que se fue cerca de uno de los postes. Ambos sufrieron la lesión de un central, aunque el local tuvo que modificar la línea defensiva, corriendo a Castagno al centro y Cavallera por la banda.

Tras el descanso, el trámite cayó en un pozo del cual nunca salió. Los equipos no generaron nada, pese a intentarlo. También porque el árbitro Ceballo fue manejando las situaciones, sancionando algunas y otras no, amonestando sólo a jugadores locales (en una falta fuerte sobre Bangardino no mostró tarjeta, tampocó en otra donde el golpeado fue López) y no dudó un segundo en mostrarle la roja a Rodríguez.

Así otra vez el sueño de ascenso queda trunco. Así otra vez el principal objetivo planteado queda sin ser cumplido. San Martín tendrá que volver a trabajar para seguir intentando, porque no le queda otra opción. Gabriel Mostaccio había anunciado que dejaría la presidencia con o sin ascenso, por lo que habrá que ver cuál será el panorama próximo en el Chacarero.

SÍNTESIS:

Atlético Club San Martín (0): Pablo Bangardino; Dino Castagno, Lucas López, Alan González, Carlos Ruiz; Julio Illanes, Maximiliano Rodríguez, Jesús Sandoval, Juan Manuel Ferreyra; Mauricio Temperini y Jesús Vera. DT: Lucio Ramos.

Fundación Amigos por el Deporte (1): Emmanuel Cirrincione; Lucio Pérez, Julián Moyano, Santiago López, Federico Pérez; Alan Gómez, Sergio Sánchez, Federico Bruno, Nicolás Aguirre; Osvaldo Miranda y Juan Manuel Romero. DT: Matías Minich.

Gol: ST 35′ Montaña (F).

Cambios: PT 20′ Lautaro Talamoni x López (F) y 35′ Sebastián Cavallera x González (SM). ST 18′ Diego Méndez y Juan Pablo Montaña x Bruno y Gómez (F), 19′ Benjamín Salvador x Temperini (SM), 37′ Mauro Vega y Luciano Peinado x Sandoval e Illanes (SM) y 43′ Lucas Marciante y Pablo Dellarole x Sánchez y Aguirre (F).

Árbitro: César Ceballo. Asistentes: Emanuel Serale y Esteban Ceballo. Cuarto árbitro: Matías Billone. (Cuarteto de Córdoba)

Cancha: Estadio Libertador Gral. San Martín.

Incidencias: ST 39′ Expulsado Rodríguez (SM).

Fuente: Soy del Este.-