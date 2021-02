Familias Temporarias: «Un puente de Amor»

Por Redacción

La Asociación Voluntarios de Mendoza. Niñez y familia (AVOME) a través del Programa Familia Temporaria brinda cuidado y protección a niñas y niños que han sido separados de su familia porque se vulneraron sus derechos. Son familias de la comunidad mendocina que, voluntariamente, los reciben en su hogar hasta que se resuelva su situación legal.

La Lic. Fabiana Erbetta, una de las Coordinadoras del Programa, expresó «las familias temporarias son un factor fundamental en la vida del niño que le permite reafirmar su identidad, creatividad, su desarrollo y, son un puente para que logren tener su familia definitiva».

AVOME, desde el 2015 tiene convenio con el Estado y desde la Dirección de Cuidados Alternativos se derivan niñas y niños que han sido judicializados para que queden al cuidado de manera temporal de personas que reúnen los requisitos. «La demanda viene de los distintos equipos técnicos interdisciplinarios y de los hogares de la DGP (ex DINAF)”, agregó la Licenciada.

Vivi (57) y Hugo, un matrimonio de la Zona Este de la provincia, son unas de las parejas que dedican su tiempo a ser familia temporaria.

Vivi nos comparte qué es para ella y su familia ser “Familia temporaria”

Es darle lugar a una pequeña o pequeño, que nos necesita, brindarle lo que somos…una familia. Es darle amor a una criatura que por diferentes razones no ha podido tener una familia. Entendimos que no somos ni vamos a ser su mamá ni su papá…Él esta acá esperando a su mamá y a su papá o a sus mamás o a sus papás. Somos con quien él está seguro, en este momento.

Pudimos acompañarlo en el momento de la “despedida”

Vivi comparte…”le explicamos de a poco, a medida que él iba preguntando. Primero preguntó por qué no podía volver con su mamá, entonces le dijimos que no sabíamos pero q su mamá lo había tenido en la panza, pero después algo paso con la mamá q no podía seguir cuidándolos, no es que no los quisiera, no podía…”

Yo le dije que la mamá había buscado a las chicas (profesionales de AVOME) para que buscaran unas personas en donde pudiera estar y lo cuidaran. Luego le dije que otras profesionales que después iba a conocer, se dedicaban a buscar a otra familia para que lo cuidaran y que iban a ser su familia para siempre. Y bueno, él de a poquito fue entendiendo y ahora está esperando q aparezca esta familia.

La herramienta es decirle siempre la verdad, no esconderle nada y a medida que pregunte contestar con la verdad porque si le mentís le estas creando falsas expectativas.

Ahora con esto de la pandemia preguntó si no podía ir con su mamá y yo le dije que no podía. Muchas veces me preguntó si su mamá lo quería y yo le dije q sí y que por quererlo mucho la mamá había buscado a las chicas para buscar una familia con la que estuviera siempre, una familia que lo cuidara. Cuando sus hermanitos salieron en adopción él se preguntaba si no había familia que lo quisiera y yo le decía que sí, que había que esperar, ahí es donde se preguntaba cómo y cuándo llega esa familia a adoptarlo. Es por esto que le explicamos que las personas se anotan en una lista y que son familias que muchas veces no pueden tener hijos y esperan un niño o una niña para que vivan juntos… Luego de esta charla, él pidió a papá Noel y a los Reyes que le trajeran una familia para siempre. Frente a esto le dije, no te das una idea lo feliz que vas a ser a esa familia porque quizás ellos nunca festejaron un día del niño, nunca comprar regalitos de cumpleaños ni prepararon fiestas, entonces él está contento porque él va a ser feliz, pero más felices van a ser lo q los vayan a tener como su familia.

Ser familia temporaria ha sido una experiencia desafiante

Viviana relata…”No te digo que todo ha sido color de rosa, porque ha tenido sus momentos complicados, pero el hecho de verlo crecer y avanzar…ahora, por ejemplo, permite que lo abracemos, ya no tiene esa mirada de enojo. De a poquito aprendió a confiar en las personas grandes, él aprendió a poder hablar, a ponerle nombre a sus emociones; ahora te dice, hoy, estoy triste…hoy, estoy contento…hoy, estoy feliz.

Te das cuenta que podes tener muchos problemas en la vida, muchas cosas, pero hay gente que sufre mucho más. De esta manera podes hacer un poquitito, cambiar apenas un poquitito esa vida de ese niño, dejarle algo positivo. Por ahí es cierto que mucha gente te dice que cómo vas a dejar que se vaya…A todos les digo lo mismo: no es mío, no es un objeto, él es una persona y tiene derecho a tener todo lo que cualquier persona tiene en la vida, una familia que lo identifique. Eso es lo que yo quiero que él tenga, una familia. Él siempre dice …cuando tenga mi familia para siempre, qué familia grande que voy a tener!!, porque además de mis papás vas a estar vos, va a estar el tío, va a estar la Ceci (hija de Viviana y Hugo), van a estar los abuelos y yo le digo que si, que va a tener mucha familia.

Ver que él está cada día mejor, es impagable, eso es algo que se consigue con mucho cariño, con mucha paciencia. Estar, eso es lo que tenemos que hacer, darles el tiempo que ellos necesitan, compartir y acompañarlos. Eso hace la familia temporaria, acompaña y está ahí siendo un soporte, siendo con una contención, siendo como dicen muchos el puente para llegar a su familia definitiva, a donde tienen que estar ellos y a donde van a ser como recién nacidos, como esperados.

Nosotros siempre le hablamos con cariño y con la verdad…Él me dice que si cuando sea grande podía buscar a su mamá, y le dije que sí, que cuando sea grande, porque ella siempre va a ser tu mamá, pero va a ser tu mamá con la que vos estuviste hasta los 5 años, después vas a tener una mamá que va a estar toda la vida con vos. Nunca le

mentimos, nunca le escondimos nada y pienso que eso uno se lo hace a los propios hijos y toda persona necesita la verdad.

Para ser Familia Temporaria, qué debe hacerse?

Quienes estén interesados en formar parte del Programa reciben, en una primera instancia, una charla informativa en el que se les explica en qué consiste el programa y cuál es el rol y tareas de una Familia Temporaria. Luego, una vez que la familia ha decidido formar parte, se comienza con el proceso de admisión que consta de una evaluación psicológica y una evacuación socio ambiental de los postulantes. En todo momento, se remarca la importancia de la temporalidad, es decir que el niño/ niña sólo permanecerá en la familia hasta tanto se resuelva su situación legal, y que los tiempos de la misma no dependen de la Asociación, sino que varían en cada caso.

Una vez realizada la admisión y al momento del ingreso del niño/niña, se firma un acta acuerdo entre AVOME y la familia temporaria activa, en el que se deja establecido entre sus puntos fundamentales, que la familia temporaria no podrá presentarse ante Organismos para solicitar guarda y/o situación de adoptabilidad del o los niños, bajo ningún criterio, en virtud de los artículos 600, 611, 634 del Código Civil y Comercial de la Nación, y bajo apercibimiento del art. 239 del Código Penal, ya que es requisito fundamental no estar inscriptos en el RPA (Registro Provincial de Adopción); por lo que las personas que alojen a un niño en calidad de familia temporaria renuncian a la posibilidad de ser adoptantes.

Requisitos para la postulación:

-No hay límite de edad -No es necesario tener hijos/as

-Tener experiencia con niños/as

-No estar inscripto en el Registro Provincial de Adopción (RPA)

-Contar con red social y/o familiar de apoyo

-No tener deseos de adoptar Formas de ponerse en contacto:

Para postularse como familia temporaria hay que comunicarse con AVOME al siguiente teléfono ….o bien, enviar un correo electrónico a administración@avome.org Para mayor información se pueden consultar la página web: www.avome.org o bien de Facebook a: AVOME Asociación Voluntarios Mendoza o bien por Instagram a @avome18 o bien a @familiatemporaria.mendoza