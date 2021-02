Las escuelas continúan con sus jornadas institucionales

Por Redacción

Con el objetivo de garantizar a toda su comunidad educativa una presencialidad exitosa, las actividades que comenzaron la semana pasada se extenderán hasta el próximo viernes.

Cumpliendo siempre con los protocolos establecidos por la pandemia del COVID-19, las escuelas de la provincia continúan realizando las jornadas institucionales del ciclo lectivo 2021.

“Estas actividades están pensadas como eje vertebrador anual, del que se desprenden varios tratamientos durante las fechas pautadas en el calendario y todas tienen que ver con las trayectorias de los estudiantes”, según explicó Silvina del Pópolo, directora de Planificación de la Calidad Educativa, de la Dirección General de Escuelas.

Estas jornadas sirven para planificar cómo acompañar la unidad pedagógica del 2020-2021. Por este motivo, el primer nódulo está centrado en la continuidad de trayectoria según los registros de diciembre pasado. “Con esta información, el objetivo es tener el mapeo del aula en términos de trayectorias débiles, intermitentes, continuas y planifica cómo será el desarrollo de los aprendizajes prioritarios en la unidad pedagógica”, detalló Del Pópolo.

“El segundo eje fue Agrupamientos flexibles, con el fin de facilitar la presencialidad alternada y entender que el agrupamiento de estudiantes está vinculado a las decisiones pedagógicas y la planificación del docente para el año”, expresó.

“El tercer eje nodal para todos los niveles es aprendizaje basado en proyectos en la presencilidad alternada” añadió y completó: “en el caso de Nivel inicial, se agrega un cuarto eje, que se seguirá trabajando durante año, el Desarrollo del pensamiento matemático”.

Planificando la nueva presencialidad

Todas las escuelas de la provincia dieron comienzo a las jornadas, tal es el caso de la 1-108 Julio Lemos de Godoy Cruz, en la que durante la semana pasada, 12 directivos y docentes asistieron para revisar y desarrollar los diferentes asuntos que conllevan a una correcta presencialidad.

Laura González, directora de la institución, comentó algunas de las situaciones planteadas durante la actividad: “Estamos con esta revinculación del año 2021, planificando la nueva presencialidad, después de un año de virtualidad que nos tocó vivir. Vamos organizándonos de acuerdo al contexto, tomándonos este momento histórico como un desafío. Somos educadores y tenemos que afrontar este nuevo reto que es volver a las aulas en un contexto de pandemia mundial. Es por eso que estamos trabajando con el equipo en las jornadas, viendo el tema de los grupos, de cómo van a asistir los alumnos al colegio, tratando de ver lo que tenemos que solucionar a nivel infraestructura, aunque la escuela ya está preparada”, declaró.

Respecto a lo solicitado por las familias de los estudiantes, González afirmó que los padres están ansiosos por saber cómo se van a armar los grupos y añadió: “Nosotros tenemos grupos numerosos y las aulas no son tan grandes. Y como tenemos que respetar los protocolos, deberemos hacer grupos de no más de 15 alumnos. Estamos viendo la modalidad para no complicar esas asistencias. Arrancaremos el ciclo con algunos de los modos acordados y veremos sobre la marcha cómo resulta. Siempre pensando en función de que sea para el bien de todos”.

La directora aclaró que otra de las preocupaciones de los padres es el tema útiles. “Por protocolo, los alumnos no deberían traer tantos útiles, así como las mochilas tienen que estar afuera de las aulas y también los percheros, por lo que se va pedir lo mínimo indispensable. Eso estamos viendo con los docentes: de 4to a 6to grado, un bibliorato y cuadernos para los más chicos”.

Por último, González señaló que los recreos van a estar diferidos y sectorizados. “En la escuela tenemos espacio para que los más grandes estén en un patio y los más chicos en otro. Siempre con la presencia de los docentes. Nosotros ya estamos preparados para que esto sea así. Que estén separados, que no compartan determinadas cosas. Cuando los chicos estén aquí presentes, veremos cómo resulta todo”, puntualizó.

Fuente: Prensa Mendoza.-