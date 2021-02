San Martín clasificó a la siguiente fase del Torneo Regional

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín se impuso por 4 a 0 sobre Sport Club Quiroga de San Rafael en condición de local por la 5ta. fecha de la Zona 2 en la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur y aseguró su lugar en la próxima instancia. En la próxima fecha, cuando reciba a Unión Social y Deportiva Bowen de General Alvear, buscará ser el mejor de Cuyo.

La mala noticia para el elenco de Lucio Ramos antes de comenzar el encuentro era la molestia que sintió Maxi Rodríguez en el calentamiento, lo que derivó en el ingreso de Luciano Peinado al once titular, quedando Jesús Sandoval como volante central principal. Sin embargo, pese a esa importante ausencia, San Martín terminó goleando y gustando, aunque le costó poder llegar a ese resultado.

Es que en los primeros minutos del trámite, Quiroga se mostró bien parado e incomodó al León, que no lograba acomodarse en el mediocampo. El Chacarero no lucía ni brillaba y no conseguía generar peligro sobre el área del Pañuelito Azul. Sobre los 17′, la visita llegaba al gol tras una gran definición de Rodríguez sobre Bangardino, pero el tanto no fue convalidado ya que el asistente Agúero sancionó offside.

Los visitantes mostraban su enojo hacia la terna por el fallo. Luego de esto el encuentro se emparejó por momentos y ambos elencos pudieron generar algunas aproximaciones, pero a ambos les faltó certeza para poder convertir. Cerca del cierre, a los 40′, pelota parada rápida para Ferreyra, centro pasado que Castagno mandó al medio y López empujó el balón para concretar la ventaja del Albirrojo.

Así como lo demostró en los encuentros previos, San Martín demostró su gran virtud para aprovechar los errores rivales. Ciertamente los dos equipos se iban al descanso con sensaciones muy diferentes. En el inicio del complemento, pese a la desventaja, el combinado sanrafaelino salió a buscar la igualdad y presionaba en campo local.

Sobre los 9′ Sosa consiguió conectar un cabezazo y Bangardino despejó al córner. Viendo que su equipo no tenía respuestas, Ramos mandó a la cancha a Illanes y Salvador. Esos ingresos le permitieron al dueño de casa poder encontrar el camino hacia el área rival. Y a los 12′ el Chacarero aprovechó una nueva pelota parada.

Córner de Velázquez, rebote que le cayó a Meyer, quien mandó el balón al medio y apareció López con un cabezazo al pelo, y en el rebote el mismo defensor definió para el 2-0. Esa diferencia golpeó a Quiroga, que ya no pudo hacerle tanta fuerza al León. Aún así la visita salió a buscar, pero se fue desprotegiendo en el fondo.

Fue así que a los 22′, Meyer recibió el balón en mitad de cancha y encaró, le ganó en velocidad a Freyre, que le tiraba un guadañazo, y ya en el área gambeteó al arquero González para poner el 3-0 que liquidaba la cuestión. San Martín tuvo varias ocasiones para aumentar pero no las aprovechó. Quiroga se arrimó con acciones aisladas.

En los minutos finales la visita se quedó con uno menos por la expulsión de Aguilera y más tarde, a los 47′, González le puso cifras definitivas al duelo con el 4-0 luego de un zapatazo tras córner de Vega. Goleada y clasificación para Atlético San Martín, que en la última jornada recibirá a Deportivo Bowen de Alvear buscando ser el mejor de Cuyo.

SÍNTESIS:

Atlético Club San Martín (4): Pablo Bangardino; Dino Castagno, Lucas López, Alan González, Carlos Ruiz; Juan Manuel Ferreyra, Jesús Sandoval, Luciano Peinado; Jorge Velázquez; Kevin Meyer y Jesús Vera. DT: Lucio Ramos.

Sport Club Quiroga -SR- (0): Gabriel González; Maximiliano Gómez, Carlos Freyre, Franco Aguilera, Rodrigo Escandar; Juan Martínez, Víctor Benítez, Julián Martín, Rafael Maidana; Gonzalo Rodríguez y Emiliano Sosa. DT: Alfredo Tizza.

Goles: PT 40′ López (SM). ST 12′ López (SM), 22′ Meyer (SM) y 47′ González (SM).

Cambios: ST 10′ Julio Illanes y Benjamín Salvador x Peinado y Ferreyra (SM), 15′ Mauro Vega x Velázquez (SM) y Kevin Luna y Rodrigo Torres x Martínez y Gómez (Q) y 26′ Ignacio Lucero y Fernando Araujo x Ruiz y Vera (SM).

Árbitro: César Castro. Asistentes: Darío Montaña y Daniel Agüero (terna de San Juan).

Cancha: Estadio Libertador Gral. San Martín.

Incidencias: ST 43′ Expulsado Aguilera (Q), por doble amonestación.

