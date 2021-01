El Naranja sumó dos refuerzos de jerarquía

Por Redacción

Los Naranjas continúan con el armado del equipo para la próxima Liga Argentina de básquet que iniciará el 19 de febrero. El conjunto esteño aún no se retira del mercado de pases.

Agustín Más Delfino y Fabrizio Cosolito son los nuevos refuerzos de Rivadavia Básquet, luego de confirmarse la vuelta de Valentín Costa más la continuidad de Stefano Arancibia, Guido Francese y Khalil Adaro.

Más Delfino nació en San Luis pero de muy chico viajó a Córdoba para hacer inferiores en Atenas de dicha provincia. Mide 1,94 metros y tiene 24 años (10/01/1997). Luego de una interesante temporada en GEPU de San Luis en la 2018/2019, llegó a la Liga Argentina para defender la camiseta de Rocamora (Entre Ríos). En 29 juegos promedió 20,6 minutos; 8,7 puntos; 3,9 rebotes y 1,1 asistencias. Suele jugar de escolta o de alero.

Cosolito, por su parte, tiene 27 años (27/11/1993), nacido en Santa Fe, es alero o ala pivot y mide 1,97 metros. En su última temporada en Independiente de Santiago Del Estero en la Liga Argentina disputó 25 partidos donde promedió 28,8 minutos en cancha; 8,8 puntos; 5 rebotes y 1,7 asistencias. Previo a Independiente también vistió la casaca de Ferro de General Pico en el Torneo Federal.

Agustín Más Delfino: “Venimos de un año atípico, aunque en lo afectivo lo aproveché mucho. El jugador de básquet en una temporada normal está mucho tiempo fuera de casa y casi no ve a la familia. Entonces en ese sentido lo pasé bien. En gran parte gracias a Valentín Costa es que llego a Rivadavia, nos conocemos hace mucho (ambos son oriundos de San Luis), él fue el nexo con los dirigentes y me habló muy bien del club. Vengo a ayudar a que los resultados sean los mejores, tengo mucha ansiedad de llegar y volver a competir”.

Fabrizio Cosolito: “Me fue muy difícil transitar la pandemia, nunca había estado tanto tiempo sin competir y sin ser parte de un equipo. Seguí entrenando de manera particular pero no es lo mismo. Estoy muy ansioso de llegar a Mendoza y de conocer a mis nuevos compañeros. Estoy contento con esta posibilidad que me está dando Rivadavia, los enfrenté muchas veces y siempre me pareció un equipo competitivo y que intenta jugar al básquet. Siempre tuve buenas referencias de la institución, de los dirigentes, de la gente y de la ciudad en sí. Así que no dudé demasiado cuando me llamaron. Dejaremos todo para llevarnos la mayor cantidad de triunfos posibles y pelear bien arriba”.

Fuente: Prensa Rivadavia Básquet.-