El Naranja se prepara para una nueva Liga Argentina

Por Redacción

El Naranja jugará su cuarta temporada en la Liga Argentina de Básquet y de a poco empieza a armar su plantilla. Tras un grato recuerdo en el certamen pasado, el base Valentín Costa vuelve a Mendoza para ponerse la camiseta de Rivadavia.

Tras un breve paso por Comunicaciones de Mercedes (Corrientes) en la máxima categoría del básquetbol argentino, Costa tenía muchas ganas de volver a Mendoza, cerca de su provincia natal (San Luis) en un equipo que le dio muchos minutos, incluso terminó siendo el conductor titular en la temporada 2019/2020.

El base de 20 años y 1,82 metros, solo vio acción en dos partidos de la actual Liga Nacional con la camiseta de Comunicaciones, sumando 40 minutos y aportando 3 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Distinto fue su panorama en la anterior temporada jugando para Rivadavia Básquet. En 29 partidos jugados, promedió 24,3 minutos; 7,1 puntos; 3,4 rebotes y 4,1 asistencias por juego. Costa espera volver a tener esa confianza para seguir creciendo como jugador.

“Estoy muy contento, intentando ponerme bien para el inicio de la temporada. Con mucha ansiedad y con ganas de arrancar a entrenar con el equipo completo. Mi paso por Comunicaciones me sirvió mucho, ya que no estuve parado, entrené en un alto nivel y alcancé a jugar dos partidos, sumando 15 minutos en uno y 25 en el otro. Jugué mucho en Rivadavia, tuve minutos de calidad y no dudé en volver cuando me llamaron porque me trataron muy bien y es un lugar donde sé que voy a seguir creciendo”, confesó el base.

Los chicos de la casa continúan: Stefano Arancibia (capitán), Guido Francese y Khalil Adaro, los tres nacidos y formados en Rivadavia, serán parte nuevamente del plantel profesional Naranja, que seguirá a las órdenes de Fernando Minelli. Marcos Boccolini, por su parte, volverá a ser el asistente técnico del Colo.

Fuente: Prensa Rivadavia Básquet