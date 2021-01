Se abrió el registro municipal para productores ganaderos

Por Redacción

Destinado a la actividad porcina, bovina o vacuna. La idea del Municipio es actualizar la realidad del sector para gestionar beneficios.

El CIC de Tres Porteñas abrió hasta el 30 de abril la inscripción al registro de productores ganaderos del departamento de General San Martín. La actividad se realiza en conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico y tiene por misión conocer en detalle la cantidad de ganaderos para, desde la Comuna, llegar con ayuda a ese sector económico.

El Municipio calcula que existe un amplio desarrollo de la actividad porcina, bovina y vacuna en la región norte de San Martín y con el registro actualizado, se tendrán datos concretos.

“Al no tener clara la cantidad de productores no podemos gestionar herramientas para promocionar y colaborar con ellos. Es por eso que insistimos en explicarles que no queremos perseguir a nadie, simplemente deseamos regularizarlos y brindarles la contención que necesitan”, comentó Oscar Donaire, coordinador de los CIC del departamento.

Julio Acevedo, director de Desarrollo Económico comentó que “así como venimos trabajando con todos los sectores productivos de San Martín, en esta oportunidad estamos registrando a los productores para poder llegar de forma eficiente con los recursos y oportunidades que brinda el Gobierno”.

Todos los productores ganaderos podrán realizar la inscripción hasta el 30 de abril de manera personal en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de la localidad de Tres Porteñas. También pueden solicitar información e inscribirse a los teléfonos 2634633033 o 2634571703.