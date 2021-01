Apretada victoria del Jarillero en la Liga Mendocina

Por Soy del Este

Club Atlético Palmira obtuvo un duro triunfo por 1 a 0 en condición de local sobre Andes Talleres Sport Club en la 2a. Fecha del Torneo Transitorio en la Primera A de la Liga Mendocina. Trabajada pero justa victoria del Jarillero, que sumó así su segunda alegría en el certamen doméstico.

Ni la agobiante tarde mendocina (rozó los 40°) hizo mella para que Palmira y Andes Talleres dejaran un intenso y dinámico partido, por momentos ríspido y en general bien jugado por ambos equipos, que venían de ganar sus respectivos compromisos previos, por lo que un buen resultado los dejaría en la punta de la Zona C de este torneo.

En la primera etapa, fue el Jarillero el que tomó la iniciativa y provocó las mejores llegadas al arco del experimentado Javier Videla. El local manejó con más claridad el mediocampo, pero abusó del pelotazo al área que defendió bien parado el conjunto visitante.

A los 21′ el Matador se quedó con uno menos, cuando el árbitro le mostró la roja directa a Acosta luego de una durísima entrada a Ignacio Jorge que dejó tendido por unos minutos al defensor aurinegro. A pesar de la superioridad numérica, la visita se plantó bien en la línea de fondo y trató de herir al local con lanzamientos cruzados que nunca tuvieron destino cierto. Tampoco las claras llegadas de la Escoba tuvieron resultados.

Hasta que a los 37′, cuando una clara asistencia de Agustín Sandoval dejó a Eber Navarro sólo ante Videla y el goleador con un suave toque a la izquierda abrió el marcador que a la postre sería el definitivo. Sobre los minutos finales, Palmira tuvo dos clarísimas (una de Báez y otra de Navarro) para aumentar el marcador, pero en ambas, la intervención del portero fue fundamental para mantener la mínima diferencia.

En el segundo tiempo, nuevamente el elenco de Arias tomó la iniciativa del partido y en pocos minutos lo tuvo a Talleres contra su propio campo. Ganó en el pelotazo cruzado, Navarro no pudo en un mano a mano ante el portero Videla, en otra Marcos Báez se elevó bien y metió un tiro de cabeza que se fue cerca del palo.

Sobre los 9′, Videla salió del área y tocó el balón lo que debería ser roja al arquero, pero el árbitro Eduardo García (a instancias del asistente Diego Monroig) ni siquiera le mostró la amarilla. En otra, el asistente cobró un offside a Mortes -habilitado- que hubiera cambiado la historia.

Sin embargo, Talleres herido en su orgullo, empezó a hacerse del balón y los últimos quince minutos se llevó por delante a Palmira, trató infructuosamente de empatar el partido, pero no pudo, simplemente porque el Jarillero estuvo atento, firme y concentrado en la línea final, y acertó con la salida rápida desde el fondo. Sobre el cierre, en tiempo agregado, vió la tarjeta roja Emilio Ponce de Palmira.

Durísimo, costoso, pero merecido triunfo del Atlético Palmira ante un muy buen rival, quizás para medir y saber dónde está el Jarillero en este Torneo Transitorio, que lo tiene puntero en la Zona C. El próximo rival, será el Club Deportivo Algarrobal en el departamento de Las Heras.

SÍNTESIS:

Atlético Palmira (1): Leandro Irrera; Emilio Ponce, Maximiliano Sandoval, Ignacio Jorge, Agustín Sandoval; Cristian Mortes, Manuel Paredes, Oscar Amaya, Nabil Ponti; Eber Navarro y Marcos Baez. DT: Walter Daniel Arias.

Andes Talleres (0): Javier Videla; Nicolás Acosta, Matias Horcas, Sacha Manino, Nahuel Buenanueva; Horacio Malinar, Sebastían Carrasco, Joaquín Royo, Ricardo Herensperger; Agustín Sanfilippo y Jesús Baldaccini. DT: Juan Pablo Videla.

Gol: PT 37′ Navarro (AP).

Cambios: ST al inicio, Kevin García x Manino (AT), 13′ Claudio Ojeda x A. Sandoval (AP), 18′ Matías Brandi y Fuentes x Royo y Baldaccini (AT), 19′ Ángel Villegas x Paredes (AP) y 26′ Brayan Ayetz y Luciano Cuello x Ponti y Navarro (AP).

Árbitro: Eduardo García. Asistentes: Diego Monroig y Pedro Paredes.

Cancha: Estadio José G. Castro.

Incidencias: PT 21′ Expulsado Acosta (AT). ST 49′ Expulsado Ponce (AP).

Fuente: Prensa Rivadavia.-