La Comuna sumó movilidad cero km a su parque automotor

Por Redacción

Las unidades aportan servicios en salud, seguridad y obras. El intendente destacó el esfuerzo financiero en un año complejo. También abrió oficina de Policía Vial Municipal.

En la previa por los 204 años del departamento, la comuna de San Martín presentó durante la mañana de este sábado las nuevas unidades de su parque automotor y además, dejó habilitada la oficina de la Policía Vial en el microcentro de la ciudad.

“Es un muy buen día, de satisfacción y de mucha alegría; quiero agradecer a todos los que participaron en la adquisición de esta movilidad, tan necesaria para la Comuna y para los vecinos, y que se hizo con mucho esfuerzo y sacrifico”, comentó el intendente Raúl Rufeil, durante la presentación de las nuevas unidades.

El parque automotor del Municipio sumó este sábado un camión con batea para el área de Servicios Públicos, destinada al traslado de áridos y de los residuos sólidos urbanos: “Vamos usarlo también para llevar los residuos desde nuestra planta hasta Rivadavia, donde está el depósito final para la basura de la región, una tarea que hasta hoy se realiza con camiones contratados, pero que vamos a comenzar a realizar con movilidad propia”, señaló el secretario de Obras, Jesús Da Prá, cuya área recibió además dos movilidades doble cabina para Electromecánica.

También se vio reforzada la Policía Vial Municipal que sumó tres vehículos Nissan y cuatro motos de 200cc, equipamiento que Rufeil calificó como “vital” para que la Comuna realice tareas de prevención, en colaboración con la Policía de la Provincia: “Uno de los pedidos que me hacen los vecinos en las reuniones en los barrios tiene que ver con la seguridad y por eso, sumamos movilidades a esa área, a la prevención y al cuidado de la gente”, dijo el intendente.

Participaron de la presentación de las nuevas unidades cero kilómetro el presidente del HCD, Daniel Llaver; los secretarios de Gobierno, Hacienda y Obras, Mauricio Petri, Elisabeth Crescitelli y Jesús Da Prá, respectivamente; además de concejales, directores de áreas y jefes policiales del departamento.

Otra movilidad que sumó la Municipalidad es una Trafic con rampa hidráulica para el traslado de pacientes con discapacidad motriz, que quedó en el área de Desarrollo Social: “Es un vehículo que me llega mucho, que me toca en lo sensible de mi persona porque sé de los problemas que implica el traslado de una silla de ruedas o de un paciente con discapacidad y esta unidad va a ayudar mucho en esa tarea de tratamiento o rehabilitación”.

La secretaria de Hacienda Elisabeth Crescitelli destacó el esfuerzo que ha hecho el Municipio para sumar estas unidades cero kilómetro al parque automotor: “En un año muy complejo hemos ordenado las cuentas del Municipio, acordado el pago con los deudores, realizamos obras de asfalto, agua y luces, sin frenar la prestación de servicios y sumamos nueva movilidad; todo con una mirada federal que es lo que siempre nos pide el intendente”, dijo la secretaria, quien recordó que el pago a los municipales se ha realizado a lo largo de todo el año el último día de cada mes, que hubo aumento de sueldos en 2020 de un 30% y que esta semana quedó depositado el aguinaldo.

Mauricio Petri, secretario de Gobierno destacó la importancia del nuevo parque automotor, que se suma al existente: “Recibimos un Municipio con un gran elemento humano y con ganas de trabajar pero en infraestructura hemos tenido problemas, entre ellas la del parque automotor obsoleto y descuidado, que hemos ido mejorando con la reparación de algunos vehículos y ahora, con la compra de unidades nuevas. Todo esto se hace con mucho esfuerzo pero en beneficio de los vecinos y de los servicios que presta la Comuna”.

Por otro lado, quedó inaugurada este sábado la nueva oficina de la Policía Vial, en avenida Alem a pocos metros de la Comuna y junto al flamante informador turístico: dos espacios que suman servicios para vecinos y turistas, y que se habilitan sin la necesidad de pagar alquiler por los espacios. “La oficina de la Policía Vial la traemos al centro, para que tenga una mayor presencia y visibilidad. La idea es ayudar en la seguridad y desde allí vamos a operar en poco tiempo más la alarma comunitaria que vamos a instalar en los barrios y que será monitoreada por la Comuna”, cerró Rufeil.