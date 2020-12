Fiesta del Orgullo LGTBIQ+ en San Martín

Por Redacción

Mendoza realizará una nueva fiesta del Orgullo LGBTIQ+ para la familia mendocina. Será el sábado 12 de diciembre a las 18 en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, ubicado en la calle Raúl Alfonsín, Parque Agnesi de San Martín.

La organización está a cargo de la Municipalidad y del Gobierno de la provincia. Los locutores serán Luis Serrano y Juana María Hersigova.

El evento se llevará adelante respetando el cupo establecido por la pandemia, con una mirada de fiesta inclusiva que contará con show de dragqueen, folclore, cantantes en vivo y zumba, entre otras atracciones. Además, habrá sorteos y mucho más, por lo que la convocatoria es para la familia.

Al respecto, la coordinadora de Diversidad, Fernanda Urquiza, comentó: “Por segundo año consecutivo celebramos esta fiesta que es del orgullo LGTBIQ+ en familia, porque justamente debemos seguir practicando y concientizando que todas las personas del colectivo tenemos una familia, por eso la importancia de celebrar todos juntos y no en un hecho aislado. Es una fiesta de la sociedad, no de la comunidad, sino que nos involucra a cada uno y es muy importante poder sensibilizar y poder celebrar que todos somos iguales y que no hay distinción alguna”.

“Se van a tomar todas las medidas sanitarias correspondientes, dado que el Centro de Congresos y Exposiciones se va a ocupar al 50% de su capacidad. Por ello hemos decidido que solamente concurra un representante de cada municipio que colaborará con un regalo para que pueda ser sorteado ese mismo día entre los presentes y quienes lo siguen por las redes sociales”.

El municipio de San Martin lo va a transmitir en vivo vía streaming a través de su página institucional: https:// sanmartinmza.gob.ar/

