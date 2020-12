Comenzó el Torneo de Ciclismo en el Autódromo de San Martín

Por Redacción

Con una gran convocatoria de ciclistas se desarrolló en San Martín el Critérium de Apertura y la primera fecha del torneo local denominado “Homenaje Rodolfo Curallanca”. El certamen comenzó con los triunfos de Mauricio Páez, en el Critérum y Pablo de la Barrera, en la primera fecha, ambos de Municipalidad de Godoy Cruz.

La Asociación Ciclista Mendocina dio comienzo a la temporada 2020/21 del ciclismo de ruta en la provincia de Mendoza, con el Critérium de Apertura que se disputó el domingo 6 de diciembre, en el Autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, en donde Mauricio Páez (Municipalidad de Godoy Cruz) se quedó con la victoria, tras imponerse en el embalaje masivo. Este martes 8, Pablo de la Barrera, también de la Municipalidad de Godoy Cruz, logró el triunfo en la primera fecha, disputado sobre 84 kilómetros.Una nutrida cantidad de ciclistas se acercó al autódromo del este provincial para disputar la primera fecha de campeonato. Entre los juveniles, el sanrafaelino Santiago García (Red Yañez) impuso condiciones y remató al sprint una escapada de cinco corredores, festejando por delante de Joaquín Vega (Red Yañez) y Nahuen Olguin (Team Monrroy).En la prueba de Máster, con algunas caídas mediante, la victoria se decidió en un embalaje entre los mayores. El experimentado Gustavo Toledo, con un largo sprint, se llevó un contundente triunfo y alzó los brazos en línea de meta. Pablo Luna y Luis Machuca completaron el podio de la entretenida competencia.La jornada concluyó con la carrera de Élite, Sub 23 y Juniors. Luka Dundic (Mi Maní Zabala) y Francisco Monte (Bicicletería Jácamo) protagonizaron la primera gran escapada del día y llegaron a tomar 40” sobre el grupo principal. El lote reaccionó a tiempo y una fuga de nueve hombres se lanzó en la búsqueda de los dos punteros, aunque no todos ellos llegarían a la vanguardia.Con siete hombres al mando, Pablo Brun (Shania) y Pablo de la Barrera (Municipalidad de Godoy Cruz) atacaron a 20 km de meta y dejaron atrás a Alejandro Quilci, Diego Galván, Santiago Rodríguez, Matías Pérez y Francisco Monte, quienes no pudieron contrarrestar la ofensiva. El dúo viajó a relevos y la renta creció hasta el último giro. En la vuelta final, Brun aceleró en dos ocasiones, pero De la Barrera respondió sólido y, con un gran sprint, le dio a la Municipalidad de Godoy Cruz el segundo triunfo consecutivo.Clasificaciones:Élite, Sub23 y Junior:1. Pablo de la Barrera (Municipalidad de Godoy Cruz)2. Pablo Brun (Shania)3. Diego Galván (Equipo Continental Municipalidad de Rawson)4. Lorenzo Díaz (Equipo Continental San Luis)5. Francisco Monte (Bicicletería Jácamo)6. Santiago Rodríguez (Jam Rod)7. Matías Pérez (Fas Electricidad-Maderera López)8. Luka Dundic (Mi Maní Zabala)9. Agustín Adriel Altamirano (Ranqueles CCGP)10. Gonzalo Gabriel Jorda (Mi Maní Zabala)Máster:1. Gustavo Toledo2. Pablo Luna3. Luis Machuca4. Gustavo Collado (Municipalidad de Guaymallén)5. Gabriel Pérez (Rollos Team)Juveniles (2004/05/06):1. Santiago García (Jam Rod)2. Joaquín Vega (Red Yañez)3. Nahuen Olguin (Team Monrroy)4. Matías Agüero (Academia Juvenil de Guaymallén)5. Ángel González (Equipo de ciclismo Apolo)Próximas fechas:– Fecha 2: 13 de diciembre, en el Circuito Minelli (San Martín)– Fecha 3: 20 de diciembre, en Santa Rosa.– Fecha 4: 27 de diciembre, GP Aserradero Bucci (Luján-Tupungato)Fuente: Prensa Mendoza.-