Vuelven los espectáculos con público a San Martín

Por Redacción

La medida rige desde hoy y a partir de un decreto del intendente. Los shows deben seguir un protocolo sanitario que busca cuidar la salud de artistas y espectadores.

Por decreto del intendente de Gral. San Martín, Raúl Rufeil, la comuna habilita desde hoy jueves 3 de diciembre, la realización en todo el departamento de los espectáculos con público, que se regirán con un protocolo sanitario que busca retomar las actividades escénicas de manera segura, tanto para los artistas y colaboradores, como para el público en general.

El decreto firmado por Rufeil adhiere a lo dispuesto por la Provincia al respecto y alcanza a las actividades que se desarrollen en teatros, centros culturales, salas, museos, salas de exposición, galerías de arte, sitios patrimoniales y demás espacios dedicados a la cultura.

El desarrollo de las actividades escénicas con público será, en principio, con aforo limitado y con un mínimo del 50%, aunque la actual situación sanitaria permite hasta un 75% de público; para una mejor organización se sugiere marcar con verde las sillas, butacas o gradas autorizadas a sentarse y con rojo las que no; para los espacios que no cuenten con sillas o butacas el distanciamiento social será obligatorio y respetando los dos metros entre asistentes.

“Hemos habilitado la realización de shows en vivo y con público, pero no tenemos que bajar los brazos y hay que seguir cuidándonos”, señaló el intendente Rufeil al ser consultado sobre la firma del decreto: “Me preocupa mucho la relajación que podamos mostrar. Hay que recordar que esto no ha terminado, lo que ha ocurrido es un cambio de temperatura por la época del año en la que estamos, pero es necesario mantener la cautela, seguimos en pandemia y con los mismos cuidados, que implican el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento. La apertura de los shows en vivo nos hará bien y permite recuperar fuentes de trabajo, pero insisto en que no tenemos que relajarnos”.

Los artistas y músicos deberán usar tapabocas antes y después del show y, como norma general, los espectadores deberán permanecer todo el tiempo con el tapabocas puesto.

Los horarios para la realización de shows en vivo van desde las 9 a la 1 de la madrugada, y la duración de los espectáculos tendrá un máximo de 90 minutos, con un descanso intermedios de 40 minutos, que la organización utilizará para permitir la ventilación y desinfección del escenario.

También hay que señalar que la cantidad de artistas sobre el escenario tendrá un máximo de diez personas y en cualquier caso, deberán guardar un distanciamiento de dos metros entre cada uno de ellos. Lo mismo sucederá con el uso de los camarines, la sugerencia es que los artistas lleguen al evento con la ropa que van a usar sobre el escenario pero si es necesario el uso de camarines, deberán respetar el distanciamiento de dos metros entre los artistas.

Finalmente, el distanciamiento entre el espacio escénico y el público será de un mínimo de dos metros entre el proscenio y la primera fila de mesas o asientos destinados a los espectadores.