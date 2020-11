Vuelve el boxeo a Junín

Por Redacción

La velada se realizará en el Estadio Cubierto La Colonia.

El próximo sábado 28 de noviembre, desde las 20, en el Estadio Cubierto La Colonia, organizado por Arano Box y con el auspicio de la Municipalidad de Junín, se llevará a cabo una velada boxística, sin público presente y bajo estrictos protocolos sanitarios.

En la ocasión, a ocho rounds, el juninense Maximiliano Segura enfrentará a Jonathan Joel Arena por el título provincial categoría súper ligero.

Además, la velada, que tendrá transmisión en vivo por DirecTV, contará con otros combates de interés: Abraham Buonarrigo vs. Sergio López, categoría mediano a 10 rounds; Joel Mafauad vs. Claudio Luque, categoría welter a 6 rounds; Nahuel García vs. Carlos Martín Leguizamón, categoría mediano a 6 rounds; Ricardo Alanís Guines vs. Víctor Daniel Díaz, categoría mosca a 4 rounds; y Jorge David Quiroga vs. Brian Martínez, categoría súper ligero a 4 rounds.

El pesaje se realizará el próximo viernes, a las 18, en el SUM del Estadio Cubierto La Colonia.

Aquellos periodistas que deseen acreditarse, tendrán tiempo hasta mañana viernes, a las 12, y deberán enviar un mail a prensamunicipalidaddejunin@gmail.com, donde deberá figurar nombre y apellido, medio y función.