Junín entregó termómetros digitales a clubes deportivos

Por Redacción

El Intendente Héctor Ruiz llevó a cabo la entrega de termómetros digitales infrarrojos a diez clubes del departamento, que ya cuentan con autorización para reiniciar sus entrenamientos deportivos bajo estrictos protocolos sanitarios.

Junto a Ruiz, participaron Sebastián Salinas, Secretario de Gobierno; Mario García, Subsecretario de Deportes; Alberto Martínez, Director de Deportes de Ciudad; y representantes de los clubes Mundo Nuevo, 25 de Mayo, Ingeniero Giagnoni, Escuela Deportiva Junín, Los Barriales, Medrano, Sportivo Estrella, La Colonia Unidos, Academia La Colonia y Cofradía.

Tal cual quedó establecido en la reunión, los clubes comenzarán con entrenamientos que no impliquen roce físico, con no más de 10 personas por cancha, respetando el distanciamiento social y el uso del tapabocas cuando no se esté entrenando. También se deberá realizar la toma de temperatura en el ingreso a la entidad, sin posibilidad alguna de utilizar los vestuarios, llevando a cabo una correcta desinfección de los elementos utilizados y todos los trabajos deberán ser al aire libre.

“Cada persona deberá contar con elementos de higiene personal y la implementación de los protocolos sanitarios debe ser estricta”, confiaron desde el Municipio.

“A partir de hoy estamos habilitados para comenzar a entrenar; las actividades deben ser al aire libre, con 10 chicos por cancha y con ejercicios que no tengan roce físico entre los participantes. Ahora le toca a cada club decidir si inicia o no. Entendemos que hay muchos que desean volver a realizar actividad física y otros que no, y es respetable”, explicó Antonio Guerrero, presidente del Club La Amistad.

“Reunimos a los clubes para contarles que ya pueden comenzar a trabajar, bajo todas las recomendaciones que hace el gobierno provincial y sin ningún tipo de competencia; solo actividad física. A medida que vayan dotando a sus instalaciones de todas las medidas sanitarias requeridas, irán abriendo sus puertas. Hay un compromiso de parte de las autoridades de cada club para respetar de forma estricta el protocolo sanitario. Y al resto de los vecinos, les recomiendo que sigamos sosteniendo las medidas de prevención, con distanciamiento, uso de barbijo, alcohol y demás medidas”, amplió Ruiz.