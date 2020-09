Firman acuerdo para reactivar una planta de alimento para ganado

Por Redacción

Se realizó hoy en el distrito de Las Catitas, Santa Rosa, donde tres departamentos establecieron un acuerdos de cooperación con el objetivo de desarrollar la industria ganadera.

El intendente Fernando Ubieta firmó, junto a la Fundación Comisión Provincial de la Sanidad Animal de Mendoza (Coprosamen) y los jefes comunales de los municipios de Lavalle, Roberto Righi y Santa Rosa, Florencia Destefanis, un acta acuerdo de trabajo para reactivar una planta de alimento para ganado caprino y vacuno, que proveerá a dichos departamentos .

El acta acuerdo que se firmó con la presencia de la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, busca establecer y destinar financiación para reactivar la fábrica de producción de alimentos balanceado para ganado caprino y vacuno, ubicada en el predio ganadero santarrosino, en el distrito de Las Catitas (Kilómetro 960 de la Ruta 7), que no funcionaba por falta de presupuesto.

Se trata de una propiedad de la Fundación Coprosamen, con capacidad de producir unos 5mil kilos de alimento balanceado por hora, que a futuro se proyecta como un gran productor de materias primas para toda la zona Éste.

Esta es una política dirigida a mejorar la infraestructura ganadera de la zona y la producción de esta en sus índices productivo y reproductivo, para así lograr mayor competitividad en el mercado y contar con producción de materias primas en tiempos de sequía.

En este sentido Ubieta destacó: «Estamos dispuestos a apoyar este tipo de proyecto que buscan potenciar la producción en nuestros departamentos, que han sido postergados y dejados de lado, por eso cuando Flor me convocó no dude ni un segundo, ya que nos vemos beneficiados por esta iniciativa. En la misma línea aclaró: «Quiero agradecer a Roberto Righi, porque es en quien nos apoyamos a la hora de ejecutar determinadas políticas dada su experiencia».

Además resaltó la importancia del trabajo que viene realizando Fernández Sagasti: «Anabel es una trabajadora incansable que camina la provincia, que camina Mendoza, que habla con la gente y eso le da un plus de calidad. Uno se siente muy tranquilo de contar con el apoyo constante de ella y no debe haber ningún mendocino que se quede sin saber que gracias a su ayuda muchas cosas en la provincia no se hubieran podido realizar».