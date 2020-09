Del Pópolo: “No vamos a bajar los brazos”

Por Redacción

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) realizó ayer una Ofrenda de Antorchas. “Desde calles Mitre y Pedro Molina de Ciudad, hacia Casa de Gobierno, marchamos con velas encendidas, en reclamo por los profesionales de la salud enfermos, olvidados y muertos en esta pandemia y a las 20 nos concentramos en la explanada”, sostuvo Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS.

Con guardapolvo blanco y crespón negro porque “La salud está de luto” y ante la gravísima situación sanitaria que atraviesan la provincia y el país, María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, detalló luego de haber entonado de espaldas a Casa de Gobierno, el Himno Nacional Argentino: “Es un homenaje a todos los trabajadores de la salud que se ha llevado esta pandemia. Hacer esta marcha, encender las velas en memoria suya y hablar de ellos como los compañeros que no tendremos más a nuestro lado, nos hace recordar que venimos a decirle al Gobierno Provincial que no se olvide de los muertos, pero tampoco de los vivos. Si no, serán muchas las tumbas de profesionales.

“Especialmente frente a Casa de Gobierno, quiero decirle al gobernador que muchas cosas se hubiesen solucionado si hubiésemos tenido un frente a frente con usted, y hubiésemos podido hablar como corresponde. Señor gobernador: hoy todos los profesionales aquí presentes, reconocemos con mucho dolor a los colegas que han partido. Pero créame que usted tiene aún una gran responsabilidad: salvar la vida de quienes aún están vivos. Permítanos el diálogo que será fructífero, porque en este cuerpo de profesionales hay muchas mentes claras”, aseveró. “Todos estamos dispuestos a dar la vida, pero no nos escuchan, no nos atienden, no nos cuidan y ello estará en su conciencia para el resto de su vida”; dijo Isabel Del Pópolo, quien solicitó un minuto de silencio para recordar a todos los trabajadores de la salud fallecidos en esta pandemia.

“Vamos a continuar luchando por los derechos y la dignidad profesional”, concluyó.

