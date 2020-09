Avanza el tratamiento de la Ley contra la violencia laboral

Por Redacción

Con la presencia del subsecretario de Trabajo de la provincia, Carlos Segura, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales avanzó hoy en el tratamiento del proyecto de Ley para prevenir y erradicar la violencia laboral.

Se trata de la unificación de dos proyectos, uno del Poder Ejecutivo y otro de Marcelo Aparicio (FdT-PJ), que fueron acumulados y sobre los que se trabaja en la redacción de un despacho único.

Según explicó Daniela García (UCR), “es un proyecto que nos atañe porque hoy hay atajos para tratar el tema de la violencia laboral, pero nada específico en materia de legislación. Contempla no sólo una tipificación de los tipos de violencia sino también distintas maneras de proteger tanto a la víctima como al testigo”.

La diputada, mencionó que en 2018 se crea el Observatorio de Violencia Laboral en Argentina y que las últimas estadísticas datan de 2019. En tal sentido, señaló que del último informe se desprende que el 81% de las violencias son ejercidas por un superior y un 18% por pares, en tanto que de acuerdo al tipo de violencia, el 88% es psicológica; el 6% sexual y el resto, violencia física. Otro dato que surge de ese informe, da cuenta que el 62% de los acosadores son varones, un 38% mujeres y un 10% varones y mujeres en forma combinada.

Carlos Segura, indicó por su parte que en el caso de la Subsecretaría “un dato viejo, de todo el cúmulo de consultas que se realizan por violencia laboral – consultas no denuncias- , un 20% corresponde al empleo público”. Además, sostuvo que se reciben entre 5 y 10 consultas de las cuales pueden o no transformarse en una denuncia formal, con lo cual, se estima que poco menos del 50% de esas consultas se transforman en denuncia, “porque tal vez esa consulta que realiza no se encuadra necesariamente en un hecho de violencia laboral”.

“Es un debate que si bien no es nuevo, la sociedad argentina viene reclamando una normativa al respecto, que sea específica en materia de violencia laboral, recordando que a nivel nacional no hay una legislación, aunque sí proyectos en ambas Cámaras. Hasta el momento, a nivel nacional rigen disposiciones aisladas dentro de lo que permite la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual, da a entender que hay un escenario donde se necesita a nivel nacional una estructura normativa, como un paraguas a las provincias, para poder legitimar más aún las distintas variables que se dan en torno a la violencia en el trabajo”, expresó.

En tanto, Marcelo Aparicio señaló que “hubo voluntad de ambas partes para arribar a acuerdos, entendiendo que los trabajadores y trabajadoras necesitan esto, tener un buen ambiente laboral, la seguridad, erradicar prácticas históricas que no le hacen bien a los trabajadores”.

“Hay aportes que quedaron acordados para ser incorporados en la reglamentación, como por ejemplo, que la víctima pueda ser acompañada por la persona que eligiera”, agregó.

Dentro de las formas de maltrato laboral, en el texto sobre el que trabaja la comisión que preside Jorge Difonso (FR-UP) se contempla el psíquico, laboral y social; el acoso psicológico o mobbing; el acoso sexual; maltrato físico; discriminación y la inequidad salarial. Incluye la difusión, prevención y capacitación a través de programas y campañas sobre formas de resolver los conflictos, modos de relacionarse, maneras de mejorar conductas sociales y todo otro proceso de formación o terapéutico para una mejor relación dentro del ámbito laboral.

Prevé también artículos sobre las denuncias y testigos, estableciendo un procedimiento, así como medidas de protección.

Fuente: Legislatura.-