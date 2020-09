Coronavirus: fuerte operativo para «disminuir la circulación de personas»

Por Redacción

Es con el fin de hacer cumplir las medidas vigentes y disminuir los contagios por COVID-19.

El Ministerio de Seguridad intensificó los controles policiales en las calles del Gran Mendoza y de toda la provincia con el fin de bajar la circulación de las personas y así disminuir los contagios por coronavirus.

Desde este viernes, unos 2.100 policías estarán en las calles distribuidos en más de 170 puestos fijos para hacer cumplir las medidas, como las salidas por DNI y la prohibición de circular entre las 23.30 y las 5.30.

El subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, aseguró que “las tareas se desarrollarán en toda la provincia y en los departamentos del Gran Mendoza y que el objetivo es disminuir la circulación para evitar el colapso del sistema sanitario y la aplicación de más restricciones”.

“Tratemos, por favor, de mantener el distanciamiento social, no salgamos si no corresponde el documento, si no es de extrema necesidad”, puntualizó Majul

También durante el fin de semana se controlarán que no se hagan reuniones familiares ni juntadas de amigos en los domicilios.

Fuente: Prensa Mendoza.-