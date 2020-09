Controles en fronteras que impidan el tráfico de niños

Por Redacción

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside Jorge Difonso (UP-FR), avanzó en el estudio de un proyecto autoría de Gustavo Majstruk (FdT-PJ) por el que se pretende brindar “protección integral de los derechos de todo menor de edad impidiendo el tráfico ilegal de niños, niñas y adolescentes a través de controles estrictos, por parte de autoridades competentes, en las zonas fronterizas de ingreso y egreso de nuestra provincia”. El proyecto ya cuenta con despacho de la comisión de Desarrollo Social y continuará su estudio en LAC.

Se señaló que se precisa mayor información referida a los controles interprovinciales ya que se quiere conocer en profundidad cómo son los procedimientos llevados a cabo entre las provincias, por lo que se invitará a representantes de diferentes reparticiones con el objeto de que se expongan sobre los trámites que actualmente se despliegan en estas zonas. Aquí se incluye a representantes de Turismo, Migraciones, Seguridad y otras dependencias para que aporten sus datos.

Asimismo, se dará estudio a diferentes resoluciones de Migraciones en otras provincias argentinas como Catamarca, por ejemplo, “para no entrar en conflicto con competencias que no son nuestras” indicó la diputada Daniela García (UCR) al momento de estudiar la norma. Se sumó a ello, la posibilidad de consultar a representantes del Ministerio del Interior y a dependencias de Seguridad como así también a todos los organismos competentes; no sólo por el cambio de autoridades desde fines de 2019 y principios de 2020, ya que el expediente tiene algunos años en la comisión, sino también con el objeto de no traspasar jurisdicciones y/o ámbitos de acción de ciertos organismos.

El expediente, tiene como objetivo principal, la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de controles estrictos en las zonas fronterizas de ingreso y egreso a Mendoza; y en este sentido se expresó el diputado Gustavo Majstruk en reuniones pasadas con la comisión. El legislador señaló que “los niños, niñas y adolescentes son el sector más vulnerable de nuestra sociedad”, por lo que la intención es “incorporar medidas legales para su protección integral”, para combatir delitos como “el rapto, el secuestro o la trata”. Además, la norma, apunta a “evitar que los mismos sean botín de guerra de sus padres sacándolos de la provincia sin control alguno”, remarcó.

Es sobre este último punto, señalado por Majstruk, que se realizarán las nuevas consultas para poder actualizar la letra del proyecto tomando en cuenta además el despacho que posee el mismo de la comisión de Desarrollo Social.

A su vez se reconsiderará la redacción del expediente para que no se superponga con competencias nacionales, como así también, se analizarán las situaciones de familias monoparentales, con un solo papá o mamá.

De todos modos, indicaron en la comisión que se abocarán al análisis de la iniciativa para que obtenga pronto despacho y tratamiento en Sesión, y que “el espíritu del proyecto es muy bueno y loable”.

Finalmente, se señala que el proyecto abarca a toda persona “que no haya cumplido los 18 años” y prevé una serie de supuestos para casos de ingreso o egreso a la provincia con sus padres, con uno de ellos, sólo o con terceros.

Para el primero de ellos – que el niño, niña o adolescente ingrese o egrese de la provincia acompañado por sus dos padres, propone solicitar en los controles, DNI, partida de nacimiento o Libreta de Familia que acredite filiación. Si lo hace sólo con uno de sus padres, además de esta documentación se solicitaría un permiso o autorización de viaje del padre faltante.

Para los casos en que viaje con un tercero, además del documento, se pediría la autorización de viaje de los padres dado ante autoridad judicial, escribano público u otra autoridad competente, a lo que se agregará en dicha autorización los datos sobre el lugar de destino y, si el menor no ha cumplido los 13 años de edad, nombre y apellido, tipo y número de documento y domicilio de la persona que lo recibirá, si es que viaja solo.

