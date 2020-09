Confirman 4 nuevos casos en La Paz

Por Redacción

Desde la Comuna emitieron un comunicado dando detalles al respecto. Además, indicaron que el Ministerio de Salud no brinda información específica en tiempo real.

Queridos vecinos, queremos comunicarles que, en virtud de la información recibida por diferentes vecinos, se confirmaron cuatro (4) nuevos casos de COVID-19.

Queremos dejar en claro ciertos puntos importantes, para despejar dudas y confusiones que pueda tener la ciudadanía. En primer lugar, el Municipio no maneja ni controla el ámbito de salud, dicha área es gestionada y administrada por el gobierno provincial, y aunque colaboramos permanentemente, no decidimos ni inferimos sobre su política administrativa, sanitaria ni comunicacional.

Por un lado, la provincia no aporta información específica en tiempo real, y por otro lado, los conteos que realizan diferentes organismos se realizan en base al domicilio que figura en el DNI de las personas, por lo que no todos residen efectivamente en el departamento.

Los cuatro nuevos casos que hoy se comunican, han sido confirmados por los propios pacientes, cuando fueron oportunamente notificados. En este momento, el Hospital Arturo Illia se encuentra sin director, y más allá de la buena voluntad de sus trabajadores, que realmente es de destacar, no posee un interlocutor que nos informe sobre el descubrimiento, avance y proceso sobre casos positivos de COVID-19, según la información que debería suministrarles el Ministerio de Salud de la provincia.

Para tranquilidad de todos, los casos positivos que hoy informamos, son personas que están aisladas hace más de quince días y algunos ya están siendo dados de alta. Además tenemos conocimiento de un caso particular, de una persona que fue hisopada el día domingo 23 de agosto y el día lunes 7 de setiembre recibió el resultado, por lo que estaría dado de alta el mismo día que se le comunica de su situación. Es importante aclarar también, que gran parte de las personas que en su momento fueron aisladas, ya cumplieron su periodo de aislamiento y fueros dados de alta por los profesionales de la salud encargados de esto.

Entendemos y compartimos la preocupación de todos y todas, pero queremos que entiendan que no podemos informar sobre algo que desconocemos y sobre lo que no tenemos información debidamente confirmada por los organismos provinciales correspondientes. Hemos intentado por todos los medios que desde la provincia se agilice y ordenen los canales de comunicación, pero no hemos tenido resultados satisfactorios hasta el momento.

Dicho todo esto, la situación es la misma de siempre: estamos luchando contra un virus que es invisible y al que todos estamos expuestos. Aunque sepamos de más casos, nuestra responsabilidad sigue siendo cuidarnos, salir lo menos posible y respetar los cuidados sanitarios determinados por los protocolos vigentes, como el uso de barbijo obligatorio, el distanciamiento social preventivo en lugares públicos y el constante lavado de manos.

Como venimos repitiendo desde el principio, seamos solidarios, no contribuyamos a la desinformación ni al morbo. Hay personas que pueden estar cursando la enfermedad y no tenemos los datos correspondientes por lo explicado anteriormente, ayudémonos entre todos a pesar del difícil momento que nos toca atravesar. Estamos en una situación que trasciende a la política, el virus ataca a todos por igual y necesitamos de la colaboración de todos y todas.

Fuente: Prensa La Paz.-