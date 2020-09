Quedó inaugurada obra de alumbrado en Tres Porteñas

Por Redacción

Se trata de 58 farolas de 250 vatios que le cambian la cara al casco urbano. El intendente Rufeil ratifica su proyecto federal de gestión: “Darles a todos las mismas oportunidades”.

Quedó inaugurado en Tres Porteñas la refuncionalización del alumbrado público del casco urbano, una obra muy esperada por los vecinos, que jerarquiza al distrito y que ratifica la mirada federal del intendente Raúl Rufeil, quien apuesta a que “todos en nuestro departamento tengan la misma oportunidad”.

La obra inaugurada suma 58 farolas tipo globo y de policarbonato, de 250 vatios; un trabajo que estuvo a cargo del área de Electromecánica del municipio de Gral. San Martín en colaboración con la cooperativa eléctrica Algarrobo Grande. “Contento y conforme porque esta refuncionalización de lámparas en Tres Porteñas va a aportar más seguridad y más jerarquía al distrito. Nuestra idea es seguir por este camino, que es el de trabajar de manera federal para darles a todos las mismas oportunidades”.

Rufeil también se refirió al convenio acordado con Vialidad Provincial por el que se van a reacondicionar distintos caminos productivos del departamento, por un monto de 45 millones de pesos y entre los que está incluido el distrito de Tres Porteñas: “Trabajar en el mejoramiento de los caminos productivos es fundamental para ayudar a generar trabajo genuino y para conseguirlo tenemos que trabajar de manera articulada, el Municipio con la Provincia, a través de Vialidad pero también hacer participar a las empresas, porque se van a ver beneficiadas en cuanto al transporte de su producción”.

Raúl Peña es delegado de Tres Porteñas y se mostró muy contento por la inauguración de las lámparas: “Es una obra muy importante, no solo ilumina sino que le da una vista muy pintoresca al pueblo”, comentó el funcionario y completó: “Quisiera remarcar la importancia de cumplir con la promesa que hizo el intendente en su momento de llegar a los distritos. Siempre digo entre los vecinos que si no tuviésemos el respaldo que hoy tenemos del Municipio, no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo”.

Jesús Da Prá, secretario de Obras subrayó que el alumbrado inaugurado era muy esperado por los vecinos de Tres Porteñas: “El centro urbano cambia su cara y en la noche, los vecinos podrán salir a caminar y a pasear. Además, se ha hecho un movimiento de suelo en ambas banquinas y se ha mejorado la avenida Libertador”.

Da Prá adelantó además que “dentro de poco tiempo y en virtud del plan de asfalto que lleva adelante el Municipio, vamos a terminar de asfaltar desde la avenida Libertador hasta la escuela secundaria, además del entorno del centro de salud y de la policía”.