Crescitelli: «este reclamo es de una insensibilidad social sin precedentes»

Por Redacción

Así manifestó la secretaria de Hacienda de San Martín ante el reclamo de vacaciones no tomadas por ex funcionarios municipales.

Se trata de 25 miembros del equipo del ex intendente. Reclaman $1,5 millón. Hacienda señala que no corresponde y que solo pagará si lo pide la Justicia.

Frente a la presentación que realizó un grupo de ex funcionarios de Jorge Omar Gimenez, que le reclama al Municipio de Gral. San Martín el pago por “vacaciones no tomadas”, la secretaria de Hacienda, Elisabeth Crescitelli, se mostró “sorprendida” y sostuvo que a menos que la Justicia lo ordene, “no voy a ser yo quien extienda un cheque para pagar por días que no tengo cómo determinar”.

Se trata de unos 25 ex funcionarios de la anterior gestión que han presentado a la Comuna el reclamo del pago de “vacaciones no tomadas”, montos que varían entre los 50.000 y los 140.000 pesos y que suman un total que ronda el 1,5 millón de pesos.

“La posición del Municipio es, por supuesto, priorizar el bien común, el bien general por sobre lo particular y consideramos que no están dadas las condiciones legítimas, para una verificación exacta de los días trabajados durante el año, para así poder ejercer el derecho de cobro de vacaciones”, dijo Crescitelli y subrayó: “Si no puedo verificar con exactitud qué vacaciones le corresponden a un funcionario político, que cumple una función diferente a la del personal de planta, no voy a ser yo quien extienda un cheque, a menos que la Justicia me lo requiera”.

En todos los casos se trata de funcionarios políticos, es decir de subsecretarios, asesores letrados, directores y asesores del ex intendente, Jorge Gimenez. “No salgo de mi asombro. Los ex funcionarios que hacen este reclamo saben las condiciones en las que dejaron las cuentas municipales, con deudas de seis meses y casi sin fondos; además, con la pandemia que sufrimos este reclamo es de una insensibilidad social sin precedentes”, dijo Crescitelli.

Con todos los dictámenes legales y administrativos correspondientes, el intendente Raúl Rufeil ha solicitado al Concejo Deliberante la derogación de la ordenanza que permite este reclamo, “que más allá de si es legítimo o no está carente de toda ética”, insistió la Secretaria de Hacienda y agregó: “He citado a María Cecilia Pareja, la ex subsecretaria de Hacienda porque su expediente tomó estado público ya que ella lo judicializó. El resto de los expedientes está en sede administrativa y me voy a reservar los nombres”.

Crescitelli recordó el desequilibrio financiero que dejó la gestión de Gimenez: “Hemos tenido que refinanciar las muchas deudas que nos dejaron y hoy estamos saneando las cuentas, con gran esfuerzo, con reducción de gastos, sin dejar de prestar los servicios y priorizando las obras que a pesar de la pandemia estamos realizando”.