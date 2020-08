Primer caso de coronavirus en La Paz

Por Iván Charello

Fue confirmado por el jefe comunal. Se trata de una mujer policía que se encuentra en buen estado de salud.

Este jueves, mediante un comunicado online, el intendente de La Paz Fernando Ubieta confirmó la existencia del primer caso de coronavirus en el departamento.

«Lamentablemente me toca comunicar una noticia que no es muy feliz. Obviamente sabíamos que esto podía pasar más allá de las medidas que venimos tomando. Nos acaban de informar de que hay una persona, una mujer policía que lamentablemente ha sido positivo de covid-19», expresó Ubieta.

El jefe comunal informó que la joven contagiada se encuentra en buen estado de salud, con un poco de tos. Además, confirmó el aislamiento que por protocolo la mujer empezó a cumplir.

«Hemos tomado algunas medidas que son necesarias. He hecho un Decreto que le he comunicado al Gobernador de la provincia para que entendamos ciertas previsiones que debemos respetar entre todos por un término de diez días», destacó.

Puntos principales del Decreto

* A partir de hoy están prohibidos los gimnasios, la actividad deportiva de toda índole, programa de pescado, fiambres y lácteos para todos. Centros de estética y rehabilitación. Celebraciones religiosas y restaurantes de atención al público. Sólo se permite bajo la modalidad pase y lleve y delivery.

* Reducción del personal administrativo según el siguiente detalle: personas en factores de riesgo, por enfermedad de base preexistente, personas mayores de 50 años, personas con hijos o al cuidado de menores de 12 años y mujeres cursando alguna etapa de embarazo.

«Es un momento complicado y difícil para todos. Hemos venido tomando las medidas necesarias para que no ocurriera pero lamentablemente el virus ataca para todos lados. Le pido a toda la población del departamento que extreme los cuidados», afirmó Ubieta.

El intendente se mostró preocupado e instó a los vecinos a «que nuestras familias pasen lo mejor posible este momento difícil y que no se contagie ninguno ni tengamos que lamentar muertes. Obviamente con el apoyo de la policía estaremos con los controles en estos días y lo haremos de la mejor manera. Por favor colaboremos, entre todos tenemos en estos diez días que lograr que el virus no avance y no se propague el departamento».