Se extiende el distanciamiento social hasta el 31 de agosto

Por Redacción

Se mantienen las medidas establecidas en la última prórroga, como el cierre de bares y la suspensión de reuniones familiares y/o sociales. Insisten con el pedido a los ciudadanos de que no salgan si no es necesario, respetando los protocolos sanitarios, como el uso de cubreboca y el distanciamiento social en todo momento.

Luego de mantener una reunión con los intendentes del Gran Mendoza, el mandatario provincial, Rodolfo Suarez, anunció que se extenderá el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio provincial hasta el 31 de agosto inclusive. La medida será publicada esta noche en el Boletín Oficial, a través del decreto correspondiente.

La Nación, en el decreto 677/2020, mantuvo a la provincia de Mendoza en distanciamiento social, por lo tanto, el Gobierno va a mantener ese estatus. La decisión tiene como objetivo mantener la situación económica/financiera actual, apuntando al sostenimiento del empleo y a las libertades colectivas pero apelando a las responsabilidades individuales.

“Hoy la situación del empleo no es buena, por eso estamos tratando de sostener el estatus actual. Pero estas medidas no se van a poder mantener en el tiempo si la movilidad de gente no disminuye”, aclaró Suarez. El mandatario hizo hincapié en que los mendocinos “salgan solo para lo necesario. Tenemos que bajar la circulación de gente porque a este ritmo de contagios va a colapsar el sistema de salud, y esto lo podemos evitar si mantenemos el distanciamiento, usamos las medidas de protección y nos quedamos en casa. Apelamos a la conciencia ciudadana en esta instancia crucial que estamos viviendo en la pandemia en Mendoza”.

Medidas que continúan vigentes