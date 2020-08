La UNCuyo inicia su agenda de festejos por un nuevo aniversario

Por Redacción

A 81 años de su creación, la Casa de Estudios celebrará a partir de las 11, con un acto que encabezará el rector Daniel Pizzi y que será transmitido en vivo desde la sala de reuniones del Consejo Superior. A las 12 se realizará la primera de varias jornadas con especialistas invitados para abordar la Universidad que se viene.

Este martes, a las 11, la Universidad Nacional de Cuyo iniciará la agenda de actividades en conmemoración de su aniversario número 81. Lo hará con un acto que se desarrollará en la sala de reuniones del Consejo Superior y que, en consonancia con los estrictos protocolos por la situación sanitaria actual, se transmitirá en vivo por Señal U, el canal de Unidiversidad en la TDA, y vía streaming por Señal U Académico (http://www.unidiversidad.com. ar/u-academico)

“En este nuevo aniversario de nuestra querida UNCUYO saludamos y agradecemos a estudiantes, docentes, personal de apoyo académico y de servicios, equipos de gestión, autoridades y profesionales que aquí se formaron, porque con su esfuerzo diario, asumen el desafío del cambio y contribuyen al proyecto de quienes idearon y promovieron a esta Universidad”. Con estas palabras el rector Daniel Pizzi invita a la comunidad universitaria y a la sociedad, en general, a ser parte de esta celebración, que tiene como referencia la fecha de creación de la Casa de Estudios, el 16 de agosto de 1939.

Con este acto quedará inaugurada una agenda diaria de jornadas, que irán del martes al viernes, inclusive, en las que se tratarán distintas temáticas referidas a la educación, con especial énfasis en pensar y construir la Universidad del futuro post pandemia. Todas serán transmitidas también por el canal de streaming «Señal U Académico» y por Facebook Live, a través de la cuenta de la UNCUYO.

El cronograma, en detalle

El martes 18, a las 12, tendrá lugar la primera disertación con Linda Castañeda como expositora. La Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Murcia (España), profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de dicha Universidad y Doctora en Tecnología Educativa por la Universidad de Islas Baleares se referirá a los retos para re imaginar la universidad después de la tormenta.

El miércoles 19, acerca de los desafíos para la deconstrucción en el rol docente, expondrá a partir de las 12 Claudia Erika García López, directora regional de Centro de Innovación Educativa y Desarrollo Docente at Tecnológico de Monterrey; del Centro de Innovación y Tecnología de la Rectoría de Occidente: y de Innovación Educativa RZCS at ITESM.

El jueves 20, también a las 12, será el turno de Esteban Venegas Villanueva, director del Observatorio en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. El especialista, con más de 20 años de experiencia en las áreas de educación, docencia, investigación y divulgación sobre innovación educativa, abordará los procesos de aprendizaje del estudiante del siglo XXI.

Por último, a las 11, el viernes 21, el Doctor Honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo y director del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) Oscar Oszlak hablará sobre la innovación necesaria para la Universidad en la era exponencial. Este invitado también fue director de la Maestría en Administración Pública de la UBA, investigador superior del CONICET, ex Presidente de la Red INPAE (Inter American Network for Public Administration Education), ex Subsecretario de Reforma Administrativa y asesor presidencial de Raúl Alfonsín. Además, es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político; profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de posgrados de las Universidades de Buenos Aires, ISEN, San Andrés, FLACSO y UNSAM.

Asimismo, la UNCUYO suma otras propuestas de actividades en conmemoración a los 81 años que se desarrollarán hasta fin de año. Entre ellas, encuentros para “pensar y resetear” el vínculo entre la ciencia y la sociedad, a través de jornadas de reflexión y talleres de trabajo que se desarrollarán en septiembre y octubre, respectivamente. También, se proyecta una hackathon de ideas innovadoras pensando en el futuro de la Universidad.

Fuente: UNCuyo.-