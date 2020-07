La Garrafa en tu Barrio nuevamente en el Este

Por Redacción

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables busca aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

La Subsecretaría de Desarrollo Social continúa con los operativos de venta de garrafas a precio accesible durante la época invernal. Desde este lunes 20 al viernes 24 de julio, visitará los departamentos de Rivadavia, Luján, Santa Rosa, San Martín y San Rafael.A través del programa La Garrafa en tu Barrio se subsidia el precio de la garrafa de 10 kg, por lo que el vecino puede acceder a ella $200.Los interesados en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase y llevar fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.Además, por estar en una situación de pandemia, los beneficiarios deben cumplir protocolo y las siguientes medidas de prevención:– Reducir el contacto entre personas.

– Estar con cubreboca, evitar llevarse las manos a la cara, mantener la distancia entre personas (1,5 metros, como mínimo), estornudar o toser en pliegue del codo.

– Solo deberá concurrir un beneficiario por recarga de garrafas y sin la compañía de niños.

Para beneficiarios mayores a 65 años, embarazadas, quienes están dentro de los grupos de riesgo, quienes tengan afecciones crónicas (enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas entre otras), se especifica que no deben estar presentes. Se solicita, en la medida de lo posible, se delegue la realización del retiro de recarga de garrafas a personas de confianza o del entorno familiar que no integren grupos de riesgo.Si estas condiciones de Emergencia Sanitaria, por cualquier motivo, no se cumplen, el servicio no se realizará.El cronograma es el siguiente:Lunes 20

Rivadavia

– La Central. Mini Terminal. A las 9.30

– El Mirador. Barrio Cooperativa. S.U.M. A las 10.30

– Los Campamentos. Barrio Florida. Destacamento Policial. A las 12.Martes 21

Rivadavia

– Medrano. Delegación Municipal. A las 9.30.

– Andrade. Unión Vecinal Andrade. A las 10.30

– Los Árboles. Barrio Madreselva. S.U.M. A las 12.Luján

– Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 09:00Miércoles 22

Luján

– Perdriel. Asentamiento Goretti. Callejón sin nombre. A las 10:00Jueves 23

Santa Rosa

– 12 de Octubre. Frente a Plaza. A las 10.

– 25 de Mayo. Frente a Salón de Unión Vecinal. A las 11.

– El Marcado. Frente a Plaza. A las 12.30

– El Marcado. Barrio. A las 13.

San Martín

– Chapanay. C.I.C. A las 09.30