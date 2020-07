Mendoza continúa negociando la refinanciación de su deuda

Por Redacción

La Provincia de Mendoza ha anunciado hoy la modificación y extensión de su invitación para participar de la operación de refinanciación de sus títulos de deuda en dólares circulación por un monto de US$ 590.000.000.

El ministro Lisandro Nieri afirmó en este marco que "después de un mes identificando tenedores, y con fluido diálogo explicando la situación actual, lanzamos esta nueva propuesta acorde a dichas conversaciones y a la capacidad de pago de la Provincia".

En base a comunicaciones constructivas con ciertos inversores el Ministerio de Hacienda y Finanzas ha determinado enmendar los términos y condiciones previamente establecidos, las principales modificaciones a la invitación original de la Provincia son las siguientes:

(i) se extiende el vencimiento de la Invitación hasta las 9.00 a.m (horario New York) del 27 de julio de 2020; (ii) aquellas Ordenes de aceptación ya presentadas, se podrán revocar hasta las 9.00 a.m (HNY) del 10 de julio del 2020, fecha a partir de la cual quedarán firmes;(iii) se ofrece pagar a los tenedores que acepten la Invitación y presenten en canje sus Bonos antes de las 9.00 a.m. (HNY) del 20 de julio una suma equivalente a U.S.$ 41,88 por cada U.S.$ 1.000 monto de capital;(iv) se modifican sustancialmente los términos financieros de los Nuevos Bonos, incrementando la tasa de los cupones y aumentando la cantidad de pagos (iguales y semestrales) de amortizaciones de capital de 11 a 13 a partir del 19 de noviembre de 2023 y con vencimiento final el 19 de noviembre de 2029;(v) se incluye una opción de rescate a favor de la Provincia;(vi) se propone eliminar ciertos compromisos restrictivos incluidos en los Bonos Existentes como es descrito en “Terms of the Invitation—Proposed Modifications” en el Memorándum de Invitación Modificado; y(vii) se agregan ciertos derechos de los tenedores de Nuevos Bonos en relación con cualquier oferta voluntaria de compra o canje o solicitud de consentimientos para enmendar cualquier Bono Existente que no se canjee o enmiende de conformidad con la Invitación. Véase “Description of the New Notes—Rights Upon Future Offers” en el Memorándum de Invitación Modificado.

Con excepción de las modificaciones descritas anteriormente, los términos de la Invitación original permanecerán sin modificaciones. Los Tenedores Elegibles que con anterioridad a la fecha de este anuncio hubieren válidamente presentado (y no revocado) sus Bonos Existentes conforme los términos de la Invitación original serán elegibles para recibir el Pago por Consentimiento sin necesidad de tener que volver a presentar sus Bonos Existentes a dicho efecto.

La Provincia se reserva el derecho de renunciar o modificar nuevamente cualquier término, y/o extender o terminar la Invitación en cualquier momento y a su exclusivo criterio.El Gobierno de Mendoza mantiene como objetivo principal el aplanamiento de la curva de vencimientos con vistas a mejorar la sostenibilidad de la deuda en un complejo contexto estructural (producto de las bajas perspectivas de crecimiento de la Argentina) y coyuntural (producto de los efectos del aislamiento).

Para finalizar, Víctor Fayad subsecretario de Finanzas, comentó: “Es importante considerar que este no es un proceso aislado sino que se enmarca dentro de un plan integral que apunta a la adecuación de todos los gastos en un contexto de menores ingresos proyectados”.

Fuente: Prensa Mendoza.-