Portezuelo: “Continuamos con el proceso, mañana se licita la obra”

Por Redacción

“Confiamos en que el Presidente no va a detener esta obra”, señaló el Gobernador luego de entregar casas en el barrio Juventud Sancarlina IV de Eugenio Bustos. La construcción, que estuvo a cargo del Plan Provincial Mendoza Construye, había comenzado en julio de 2019. Cerca del mediodía entregará 25 casas más en Tupungato.

El Gobernador Rodolfo Suarez entregó 10 viviendas en el barrio Juventud Sancarlina IV de Eugenio Bustos. La construcción, que estuvo a cargo del Plan Provincial Mendoza Construye, había comenzado en julio de 2019.

Estuvieron presentes el intendente de San Carlos, Rolando Scanio; el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla.

Se trata de la primera visita oficial a San Carlos, “un tanto demorada por esta situación que estamos viviendo”, explicó Suarez en referencia a la pandemia de COVID-19. “Estar aquí, en el lugar en el que he nacido y me he criado, entregando viviendas a los vecinos, realmente es un hecho conmovedor. Comparto con ustedes que desde hoy tienen su hogar, con todo lo que ello implica, como lo es el esfuerzo que han realizado para llegar hasta aquí. Ese esfuerzo que deben continuar haciendo para que nosotros podamos seguir construyendo muchas más casas”, agregó.

El mandatario sostuvo además: “Probablemente no podamos construir todas las casas con las que soñamos, porque esta situación económica que estamos viviendo en el marco de esta pandemia, que tanto nos afecta, nos ha obligado a parar mucho la obra pública”. Sin embargo, detalló que la que “menos vamos a parar es la de vivienda, porque entendemos que el acceso a ella es uno de los derechos humanos fundamentales que tenemos como ciudadanos. Queremos continuar haciendo viviendas”.

“Es realmente una alegría compartir este momento con ustedes”, señaló Suarez luego de felicitar a los propietarios “por el producto de su esfuerzo” y a las autoridades municipales y del IPV que hicieron posible la concreción de estas casas.

«Desde hace tiempo estamos desarrollando tareas de forma coordinada con la Provincia y estamos obteniendo un resultado importante. Esta es nuestra primera visita oficial del Gobernador nada más y nada menos que para hacer entrega de viviendas, que es el anhelo de muchas familias sancarlinas para desarrollar sus familias en un lugar propio”, señaló Rolando Scanio.

El intendente agregó: “Estamos muy contentos de poder hacer esta entrega. Es un trabajo coordinado entre Provincia, Municipio y las entidades intermedias y es nuestro compromiso seguir trabajando de este modo para cumplir los objetivos propuestos. Queremos que Mendoza cada día crezca más, estamos agradecidos a todos los que nos han visitado y felicitamos a los adjudicatarios”.

Portezuelo del Viento

En conferencia de prensa y respetando los protocolos previstos, el Gobernador dio detalles sobre los avances de Portezuelo del Viento. “Continuamos con el proceso”, indicó Suarez, tras confirmar que “mañana se presentan las ofertas de las empresas. No tenemos expectativas de que se presenten muchas empresas porque se ha visto desalentada la competencia. Más allá de los riesgos empresarios que existen, se creó este riesgo de que si Portezuelo se hace o no”.

En este sentido, confirmó: “Vamos a seguir adelante con el proceso licitatorio, porque entendemos que tenemos la razón absoluta en esto. Es una buena obra. Nadie discute que esta obra es necesaria y que hay que hacerla. Todas las provincias lo entendemos y mucho más cuando vivimos tiempos de sequía en donde lo que hay que hacer es acumular agua”.

“Desde la Provincia le hemos hecho propuestas al Presidente para que Portezuelo no se detenga. Las propuestas tienen que ver con garantizar el cumplimiento de las normas que ya están establecidas y que hacen referencia a cómo se llena la represa y a cómo luego se utiliza el agua y se genera la energía”, destacó el Gobernador.

Agregó que la semana que viene habrá una nueva reunión, que será virtual, con las provincias que integran el COIRCO. “Confiamos en que el Presidente no va a detener esta obra”, concluyó el mandatario.

Fuente: Prensa Mendoza.-