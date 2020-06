El empleado municipal en cuarentena no tuvo contacto con el caso 98

Por Redacción

Trabaja en Palmira y vive en San Roque. No tiene síntomas y por precaución está en cuarentena desde el jueves. “Creemos que no hay riesgo, solo seguimos el protocolo”, dijo el delegado.

Frente a la desinformación que han generado algunos medios de comunicación del departamento, sobre el posible contagio con coronavirus de un empleado municipal, la comuna de San Martín busca llevar tranquilidad a los vecinos y aclara que, hasta el momento, el departamento se mantiene sin casos positivos. Dicho esto y cumpliendo con el protocolo sanitario vigente, un empleado municipal que trabaja en Palmira se encuentra, por prevención y desde el jueves, en cuarentena en su casa de San Roque. El hombre no presenta síntomas y no ha tenido contacto directo con el paciente 98 de la firma Baggio.

“Lo primero que hay que aclarar es que este empleado nuestro no ha tenido ningún tipo de contacto con el famoso caso 98 que trabaja en Baggio. Sí es primo de dos hombres que trabajan en esa empresa y es por eso, por precaución y siguiendo el protocolo, que nuestro empleado avisó a la Delegación de esta situación y desde el jueves no viene a trabajar, no ha estado en contacto con otros empleados y está en cuarentena en su casa de San Roque”, comentó Ángel Botero, delegado de Palmira.

El empleado municipal en cuarentena se desempeña en el área de Electromecánica de Palmira y tiene su casa en el mismo predio en donde viven dos primos suyos que trabajan en Baggio. “No viven todos en la misma casa, como se ha dicho en algunos medios, sino que tienen sus casas es en el mismo predio, pero en los últimos días no han estado juntos”, agregó Botero y completó: “A estos primos que trabajan en Baggio se les ha hecho el hisopado y dio negativo por lo que tampoco ellos están contagiados de coronavirus. Queremos llevar tranquilidad, no hay riesgo en este caso y subrayamos que solo por precaución y siguiendo lo que marca el protocolo es que se ha tomado esta medida con nuestro empleado, que se mantiene saludable y sin síntomas”.