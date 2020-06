Por Redacción

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil hizo un balance de sus primeros seis meses de gestión, con la pandemia como contexto, y dio detalles de su trabajo.

Este martes, en horas de la mañana, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil brindó una conferencia de prensa con el fin de informar el balance de estos primeros seis meses de gestión al frente de la Comuna. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Mauricio Petri; la secretaria de Hacienda, Elisabeth Crescitelli; el secretario de Obras, Jesús Da Para y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Llaver.

En ese marco, Rufeil reiteró su “compromiso” de llevar adelante “una gestión austera pero bien administrada, que busca dar respuesta a la problemática cotidiana, pero sin perder el horizonte de realizar obras que queden en la comunidad, para un mejor bienestar de los vecinos”.

“Asumimos un municipio con problemas administrativos, financieros y con graves deudas, pero no me gusta hablar del pasado, los datos concretos están en Hacienda para quien quiera corroborarlo. No queremos victimizarnos porque hacerlo suele tener la impronta de la mediocridad; no apuntamos a hacer una gestión de víctimas sino todo lo contrario, apostamos al desafío y a un mejor desarrollo para el departamento”, resaltó el jefe comunal.

Economía, Obras y Cultura

Durante estos meses, hitos importantes de la gestión fueron “la aprobación del Presupuesto 2020 y de la nueva tarifaria; la constante recuperación del parque automotor, el relanzamiento del Plan Bonarda y de la marca Tierras del Este, además de la capacitación en los cursos en empleo que brinda la comuna han sido parte de las tareas que se han venido desarrollando”, destacó.

A sus palabras se sumaron las de la secretaria de Hacienda, Elisabeth Crescitelli: “el ordenamiento contable y administrativo que ha encarado el municipio ha permitido a la comuna el pago de sueldos, tickets y aguinaldo en término”, aunque en medio de graves problemas, ya que Rufeil recordó que la coparticipación ha bajado “a un 40’% del que hubo el año pasado, con la devaluación que además eso implica y también bajó la recaudación municipal, más allá de la estrategia de Hacienda que ha presentado diversas opciones a los contribuyentes para pagar”.

Por su parte, el secretario de Obras, Jesús Da Para, hizo un resumen de estos seis meses, con obras que se ejecutaron y otras que están en marcha: “una nueva perforación en el sur de Palmira que lleva agua y mayor presión a 8.000 vecinos; una nueva ambulancia para la zona rural; la progresiva recuperación del parque Agnesi, con nuevas luminarias, poda del arbolado, barrea para control de ingreso y mayor vigilancia; la entrega de viviendas del barrio Palmira Crece y la reparación completa de los techos del museo Las Bóvedas”, precisó.

También recordó la recuperación del mantenimiento de los parques Agnesi y La Palmira; los trabajos de restauración del cine Colón y de la Casa de la Cultura de Palmira; el bacheo y el asfalto entre otras, de calles Moyano, Datilo, Soldados de la Independencia y calles de barrio CEC, además del enripiado del barrio Cavagnaro. La urbanización de distintas plazas y el proyecto, ya en marcha, de que cada una cuente con su propia bomba de agua; el mejoramiento y obras en los cementerios de Palmira y Buen Orden; las luminarias de calle Zapata, en Chapanay y del cruce ferroviario a la Colonia Plantel, en Palmira.

Las áreas de Cultura, Turismo y Joven han apelado a las redes sociales de la comuna para mantener un contacto estrecho con los vecinos y ofrecer, a través de diversas propuestas, desde concursos y actividades para realizar en casa, hasta el dictado de más de medio centenar de cursos, talleres y capacitaciones; incluso la Orquesta Escuela Municipal sigue adelante con sus clases por internet.

Salud: Sin casos positivos de coronavirus

Rufeil manifestó que en el contexto de estos primeros meses de gestión surgió la pandemia “con un virus desconocido, caprichoso, con alto valor de contagio y los sanmartinianos hemos asumido el compromiso de cuidarnos y en ese compromiso está la comuna, con una tarea que abarca varios frentes y que apunta a la prevención”. Así mismo recordó que el departamento se mantiene hasta el momento sin casos positivos, aunque la pandemia modificó el proyecto original: “Parte de los fondos inicialmente destinados a obras han debido ser re direccionados a la prevención del contagio y a la atención de los sectores más vulnerables”, dijo.

“La Comuna fue pionera al solicitar a la Provincia la reapertura del comercio, de las reuniones familiares, de las galerías y persas, y de la actividad física. En cada caso, en cada una de esas actividades, hicimos la gestión ante la Provincia y hubo respuesta a los pocos días”, expresó.

En la misma línea se expresaron el secretario de Gobierno, Mauricio Petri y el presidente del HCD, Daniel Llaver, quienes destacaron las distintas actividades que ha desarrollado la comuna: desde el control de la vía pública y de los comercios a la confección de más de 12.000 barbijos, cuando apenas comenzaba la cuarentena. “Si el departamento y la región se mantienen hasta el momento sin casos positivos, es gracias al compromiso de la sociedad y a la tarea preventiva que lleva adelante la comuna”, puntualizaron.

Además, como parte de las tareas preventivas, se recordó que la Comuna realiza la desinfección regular de los principales espacios públicos; la policial municipal y los profesores de gimnasia colaboran con el control de la vía pública; se hace entrega periódica de alcohol y alcohol en gel a comercios y vecinos, como también y en colaboración con la DGE, la distribución de raciones alimentarias a más de 6.400 alumnos del departamento.

“La comuna ha sido nexo entre los alumnos sin conexión a internet y las escuelas para la realización de tareas y montó en el camping del Círculo Médico y tras la donación de una decena de camas ortopédicas, una sala para eventual atención de casos positivos. Por otro lado, el HCD comenzó a sesionar de manera virtual, lo que ha permitido mantener en funcionamiento la tarea legislativa del municipio”, completó Llaver.

Sobre el cierre de la conferencia, el intendente Raúl Rufeil agradeció el trabajo de su gabinete y del personal municipal en este contexto tan particular. “Hoy se trabaja para lo urgente, pero también con un proyecto de gestión que no hemos dejado de lado. Sé de las obras que anunciamos, de las cloacas en el Santa Cecilia o del agua en El Central, no me he olvidado de esa ni de ninguna otra promesa, y vamos a trabajar para cumplirlas”.