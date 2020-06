San Martín acompaña el pedido de reapertura de gimnasios

Por Redacción

La comuna elevó a la Provincia un petitorio. Los propietarios proponen un fuerte protocolo sanitario dentro de los locales. La zona se mantiene sin casos positivos de Covid 19.

Propietarios y empleados de los gimnasios de San Martín y también de algunos de los departamentos vecinos de Junín y Rivadavia fueron recibidos esta mañana por el intendente Raúl Rufeil y parte de su gabinete, para atender y finalmente acompañar desde la región, el pedido de reapertura de los gimnasios, que se realizaría bajo un estricto protocolo sanitario, que fue presentado por los encargados de los locales y que incluye uso de barbijo, de alcohol, turnos y desinfección de los aparatos.

“Si bien ha variado en algo la situación provincial con respecto a la pandemia y surgieron nuevos casos, la zona Este se mantiene hasta el momento sin contagios y creemos, en ese contexto, que el pedido de los propietarios de los gimnasios de la región es justo y que, siguiendo medidas sanitarias que apunten a minimizar la posibilidad de contagio, pueden volver a la actividad y reabrir sus locales”, señaló el secretario de Gobierno, Mauricio Petri, que acompañó al intendente Rufeil durante el encuentro, del que también participaron los directores de Deporte de las tres comunas.

La comuna de San Martín ya intercedió ante la Provincia por la reapertura de otros rubros, como el gastronómico y también por la vuelta a las reuniones familiares. Ahora, el protocolo que proponen los propietarios de más de 20 gimnasios que funcionan en el departamento y a los que se suman los del resto de la región incluye una serie de medidas sanitarias, entre las que se cuentan el uso de barbijo y guantes descartables, la desinfección de los aparatos con rociadores individuales, el uso de alcohol, el distanciamiento, el ingreso por turnos y según el DNI, además de que la actividad no deberá superar la hora de ejercicios.

“Estamos de acuerdo y vamos a acompañar el pedido, pero ya sabemos que se trata de una decisión que tiene que tomar el gobernador y que en casos anteriores, donde se han habilitado actividades como las reuniones familiares o la apertura de la gastronomía, la Provincia redactó el protocolo que finalmente se debe aplicar, por lo que aquí es probable que si se acepta la reapertura de los gimnasios, como estamos proponiendo, se redacte un protocolo desde Provincia”, agregó Petri.

El concejal Daniel Llaver, presidente del comité de crisis sanitaria creado en el contexto de la pandemia participó del encuentro y sostuvo que “es válida la petición, porque esta gente no solo representa la fuente de su trabajo sino que hay detrás una actividad que hace a los hábitos saludables de la población e incluso, en muchos casos, a la rehabilitación física que requieren algunas personas. Hay que recordar que llevamos dos meses y medio desde el cierre de estos locales y para ellos se hace insostenible desde lo económico; al mismo tiempo debemos avanzar en cómo ir reabriendo las distintas actividades, de a poco, con responsabilidad, con protocolos y especialmente en una región como la nuestra, que hasta el momento no registra casos, aunque sabemos que en algún momento van a llegar, esto es así, no somos inmunes, pero insisto que con los cuidados necesarios se podría autorizar este tipo de actividades”.