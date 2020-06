Aislaron a seis familias de Las Heras tras los casos positivos de Coronavirus

Por Redacción

Luego de que una familia de Las Heras diera positivo de coronavirus el viernes, el Ministerio de Salud de Mendoza informó que este sábado se aislaron 6 casas de un barrio de esa comuna y se internaron a 16 personas que mantuvieron un vínculo estrecho con los contagiados y que presentan sintomatología. Otras 13 serán evaluadas en el trascurso del día.

La familia compuesta por un padre, la madre y un bebé de 11 meses estuvo en contacto con el abuelo, de profesión camionero, que volvió a Mendoza hace unos 10 días desde la zona de Quilmes -Buenos Aires- y que estuvo cerca de la zona de Villa Azul.

El caso se detectó luego de que la madre asistiera con su hijo al centro de salud del barrio, con síntomas compatibles de COVID-19.

“A raíz de una investigación epidemiológica se interna 5 personas de las 6 que vivían en el domicilio. Ampliando y profundizando el interrogatorio surge que estas personas son familiares y tienen contacto estrecho con un señor de profesión transportista que en este momento se encuentra volviendo la provincia de Mendoza”, informaron desde el Ministerio.

De esta forma, a partir de los casos y los contactos que han tenido esta familia la cartera sanitaria resolvió abordar y bloquear 6 domicilios donde viven un total de 39 personas.

Según explicaron el camionero no habría participado de una fiesta para más de 20 personas, pero sí su hija. El evento fue realizado el martes, fecha que no está autorizada para reuniones familiares de no más de 10 personas.

“En este momento los 6 domicilios bloqueados con las 39 personas abordadas han surgido en total de 16 internaciones”, comunicaron.

Asimismo, quedan 13 personas para se evaluarán durante el transcurso del día.”Ninguna persona hasta el día de hoy está en una situación grave no tantos con sintomatología leve no hay hasta el momento complicaciones ni gravedad”, detallaron.

Abordaje territorial

Como consecuencia, el ministerio decidió realizar un abordaje territorial en la zona como eje el centro de salud 18 del barrio Espejo que pasará a funcionar como una unidad centinela para detectar casos sospechosos.

“Hemos constituido brigadas para poder hacer una búsqueda activa territorial con el recurso humano del centro de salud. Se trata de un equipo interdisciplinar de agentes sanitarios médicos para poder hacer un abordaje territorial la búsqueda activa de casos y bueno que verdaderamente hacer una vigilancia sobre los grupos familiares estricto y las posibles transmisiones locales en la comunidad”, explicaron.

Fuente: Diario El Sol.-