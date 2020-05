Municipio intercede ante la Provincia por el sector gastronómico

Por Redacción

Los comerciantes del rubro entregaron un petitorio. Pide reabrir con una capacidad no mayor al 50% del local. La comuna, comparte la idea y elevó la nota al Gobernador.

Empresarios del sector gastronómico de San Martín se reunieron con autoridades del municipio para entregarles un petitorio, que ya fue elevado a la Provincia a través de la comuna, y en el que piden autorización para abrir sus comercios, respetando las reglas sanitarias y de distanciamiento social que imponen la pandemia y con una capacidad del local que no supere el 50 por ciento.

“Estamos de acuerdo con ustedes, creemos que la zona Este tiene posibilidades de abrir sus comercios gastronómicos porque no tenemos casos positivos, pero esto tiene que hacerse respetando las reglas de distanciamiento social”, señaló el intendente Raúl Rufeil que recibió el petitorio durante el mediodía de este martes y lo envió a Casa de Gobierno, para que sea evaluado por el gobernador Rodolfo Suárez.

Los propietarios de cafés, bares y restaurantes de San Martín pidieron una reunión con el municipio para plantear la difícil situación por la que atraviesa: “No podemos seguir sosteniendo los costos ni el pago de los empleados y con los pedidos de comida a las casas no es suficiente”, comentó uno de ellos y siguió: “Nosotros nos comprometemos a respetar todas las indicaciones: uso de barbijo del personal, reservas para no más de cuatro personas y que la atención en el local no supere el 50% de la capacidad para que se mantenga una distancia”.

El petitorio incluye un horario de atención al público que sería hasta las 23 y con una hora más para la gente que ya está consumiendo. “Lo que queremos dejar en claro es que la decisión final es del gobernador. Nosotros estamos de acuerdo con el pedido y creemos que la zona Este puede habilitar el servicio gastronómico, pero sepan que es una decisión que debe tomar el Gobernador”, comentó el secretario de Gobierno, Mauricio Petri.

Así y tras el encuentro, los empresarios del sector se mostraron conformes y expectantes con una respuesta. Cabe señalar que el pedido al Gobierno provincial se hará para toda la región del Este mendocino, que hasta el momento no ha registrado casos positivos de Covid 19. “Vamos a esperar por una respuesta, que ojalá y sea positiva. Lo que tenemos que tener todos en cuenta es que hay que cumplir con las reglas que impone esta cuarentena, para que no tengamos que volver atrás”, concluyó el intendente Rufeil.