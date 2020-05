San Martín suma las sesiones virtuales a su Concejo Deliberante

Por Redacción

Con el objetivo de continuar con las actividades del cuerpo legislativo local, el HCD realizó la sesión inaugural y virtual con el tratamiento de más de sesenta expedientes y ordenanzas.

El Concejo Deliberante de San Martín inauguró las sesiones virtuales, luego del dictado de la ordenanza que le diera sustento legal a la realización de conclaves virtuales. Al respecto, Daniel Llaver, presidente del cuerpo, se mostró conforme con la gestión de los empleados y con la predisposición de los ediles que se animaron a utilizar herramientas tecnológicas para sesionar.

“Las sesiones virtuales permiten continuar con las actividades necesarias de una vida en democracia. Las comisiones se han desarrollado de manera semipresencial, mientras que la sesión se realizó bajo una plataforma virtual y con balance positivo”, aseguró Llaver.

El proceso de adaptación fue complejo y demandó la capacitación en nuevas tecnologías de la comunicación. Paralelo a esto se estableció la legislación que dio validez a las sesiones virtuales.

Cabe destacar que el Concejo Deliberante sesionó de manera virtual durante la mañana del viernes 8 de mayo y correspondió a la segunda de tipo ordinaria del año luego de que fuera aprobada la iniciativa por medios digitales. La sesión estuvo presidida por el radical Daniel Llaver, integrante del interbloque Frente Cambia y en total participaron los 12 concejales que componen el cuerpo deliberativo en el departamento de la Zona Este de Mendoza. Este hecho marca un hito en la historia de los cuerpos deliberativos de la región siendo el primero en establecer este tipo de sesiones.

Entre los más de sesenta expedientes que se trataron en la sesión virtual inaugural fueron aprobadas seis ordenanzas y entre ellas, la creación de cartelería sobre víctimas de violencia de género, el nuevo campus de capacitación y formación de la municipalidad de San Martín, además de la adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia de control de precios máximos y un protocolo para velar a los fallecidos en un contexto de pandemia. Además, los ediles facultaron por ordenanza a eximir del pago de tasas a los comercios afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En la línea de fuego del COVID-19

“Desde lo personal y con beneplácito he asumido la presidencia del Concejo Deliberante y del Comité de Emergencia de Coronavirus, que trabaja de forma coordinada con otros organismos municipales y no municipales”, explicó Llaver y siguió: “Estamos muy satisfechos de no tener casos de coronavirus y con una actividad que de a poco se ve que va llegando a la normalidad. Somos realistas y este virus va a llegar a todos lados por lo que debemos aprender a convivir con esta enfermedad infecto contagiosa como con otras numerosas que existen en el mundo”.