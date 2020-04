Equipos de protección para policía vial municipal y preventores

Por Redacción

El personal de la comuna que a diario controla las calles recibió del municipio barbijos, guantes y máscaras faciales. “Hacen una gran tarea en la prevención”, destacó el intendente Raúl Rufeil.

El personal de Policía Vial de la comuna de San Martín y el equipo de preventores que a diario recorren las calles del departamento recibieron en la mañana de este martes, nuevos equipos de protección, para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus.

“La cuarentena no se ha levantado y es importante mantener las medidas preventivas impuestas ante la pandemia, como son el lavado de las manos con jabón o alcohol, la distancia social en la calle y el uso de barbijos”, señaló el intendente Raúl Rufeil, durante la entrega de los equipos y subrayó que San Martín aún no tiene casos “aunque no tenemos que engañarnos y los habrá. Ustedes hacen una gran tarea en la prevención y el tema es que mantengamos lo más baja posible la carga viral existente para que la posibilidad de contagio sea mínima”.

Rufeil recordó la necesidad de tener empatía con la gente que sale a la vía pública: “La cuarentena se cumple pero en San Martín hay mucha gente de los distritos que necesita venir a la ciudad porque donde viven no tienen un cajero automático ni lectores de códigos de barra, por ejemplo. Son instrumentos que les he pedido a los gerentes de los bancos pero que por el momento no se han instalado y entonces, a muchos no les queda otro remedio que venir a la ciudad. Eso tenemos que entenderlo a la hora de controlar a la gente, pero también hay que insistir con las medidas de protección, la distancia social y los barbijos”.

El grupo de más de 20 personas que forman los equipos de policías viales municipales y preventores recibió nuevos equipos de protección facial y guantes, para la tarea que realizan a diario en las calles. “Queríamos agradecerles el trabajo que realizan porque es fundamental para minimizar los riesgos de contagio”, señaló el secretario de Gobierno, Mauricio Petri, quien agregó que en estos días quedarán habilitados en Ciudad y Palmira dos túneles de desinfección. Al respecto, el municipio está evaluando dónde instalarlos, aunque en principio la idea es que puedan trasladarse de acuerdo al flujo de la gente. Finalmente y respecto a la polémica generada en torno a la eficacia de estos túneles, Rufeil, sostuvo que “en toxicología siempre hay que basarse en una regla que es la de mantener y respetar la dosis adecuada. No podemos negar el poder desinfectante que tiene el amonio cuaternario de estos instrumentos, siempre que sea usado en la dosis adecuada”.